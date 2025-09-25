logo
[속보] ‘개그계 대부’ 전유성 별세…KBS 일대서 노제

권윤희 기자
입력 2025 09 25 22:17 수정 2025 09 25 22:53
방송작가로 데뷔 코미디언 전향
KBS ‘개그콘서트’ 개국 공신
‘개그맨’이란 단어 만들기도

전유성 서울신문 DB
전유성
서울신문 DB


특유의 입담과 인품 덕에 ‘개그계 대부’로 통한 코미디언 전유성(76)이 25일 별세했다.

대한민국방송코미디언협회에 따르면 전유성은 폐기흉 증세가 악화하면서 이날 오후 9시 5분쯤 세상을 떠났다.

고인은 과거 폐렴을 앓았으며 코로나19 후유증으로도 고생해왔다. 최근에는 기흉으로 폐 일부를 절제하는 수술까지 받았으나 증상이 악화해 입원한 상태였다.

고인은 1969년 TBC ‘쑈쑈쑈’의 작가로 데뷔했으며 코미디언으로 전향해 ‘유머 1번지’, ‘쇼 비디오자키’ 등을 통해 시청자에게 얼굴을 알렸다.

희극인이 코미디언이라고 불리던 시대에 ‘개그맨’이라는 단어를 처음으로 사용한 인물로도 알려졌다. KBS 대표 개그 프로그램 ‘개그콘서트’의 개국 공신으로도 꼽힌다.

이후에도 활발히 방송과 공연을 오가며 활동했으며 예원예술대 교수, MBC 라디오 ‘여성시대’, ‘지금은 라디오시대’ MC를 맡기도 했다.

최근 야윈 모습이 소셜미디어(SNS)에 공개돼 건강이상설이 불거졌고 지난달 부산코미디페스티벌 부대행사에 참여하기로 했지만 건강 악화로 직전에 불참했다.

유족으로는 딸 제비씨가 있으며 장례는 희극인장으로 치러진다. 고인이 생전 활발히 활동했던 KBS 일대에서 노제를 지낼 예정이다.

빈소는 서울아산병원이다.

권윤희 기자
