우크라 검문소서 ‘운전 기사’ 현장 징집…안젤리나 졸리, 젤렌스키에게 “풀어달라” 요청

우크라이나를 방문 중인 안젤리나 졸리. 국제 자선 단체 전쟁 유산 재단(Legacy of War Foundation)

할리우드 스타 안젤리나 졸리가 우크라이나 남부 도시 헤르손을 방문한 가운데 현지 운전기사가 검문소에서 징집되는 상황이 발생했다.6일(현지시간) 뉴욕타임스 등 외신 매체에 따르면, 졸리는 유니세프 친선 대사 자격으로 우크라이나를 방문한 가운데 그의 현지 운전기사이자 경호원이 징집되는 상황을 목격했다.졸리의 운전기사는 졸리와 함께 우크라이나 남부 지역 유즈노우크라인스크 인근 검문소를 통과하던 중 우크라이나 징집 담당자로부터 징집 명령을 받았다.운전기사는 군 예비군으로, 징집 유예 서류가 없어 징집 대상이었다. 우크라이나에서는 25세부터 60세 사이의 모든 남성이 징집 대상인데, 징집 회피를 고려해 도로에서 상시적인 확인 검문이 진행된다.운전기사가 체포된 이후 지역 징집 사무소로 강제 이송되자, 졸리는 큰 충격에 빠진 것으로 알려졌다.러시아 국영 타스 통신은 해당 운전기사가 지역 징병 사무소에서 풀려난 뒤 길거리를 배경으로 촬영한 영상을 공개했으나, 군 복무를 해야 하는지에 대한 여부는 밝히지 않았다고 보도했다.앞서 졸리는 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 측에게 운전기사를 풀어달라고 요청한 것으로도 전해졌다.유니세프 친선대사인 졸리는 러시아 침공으로 피해를 본 민간인을 지원하는 인도주의 프로그램 일환으로 이번 헤르손 방문을 결정했다. 그는 이번 방문에서 헤르손의 지역 산부인과와 어린이 병원 등을 찾았다. 다만 졸리는 우크라이나 방문 계획을 우크라이나 정부 측에 사전 전달하지 않았다고 한다.졸리의 우크라이나 방문은 이번이 두 번째다. 그는 지난 2022년 5월 전쟁 초기에 르비우 지역을 방문해 자원봉사자, 아이들과 시간을 보낸 바 있다최종범 인턴기자