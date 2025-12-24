“조인성·신세경·박정민이 한 작품에”…내년 2월 극장에서 공개되는 대작

영화 ‘휴민트’ 예고편 중 한 장면. NEW

영화 ‘휴민트’ 포스터. NEW

영화 ‘휴민트’ 예고편 중 한 장면. NEW

조인성, 박정민, 신세경 등이 주연 배우로 출연해 초호화 라인업을 자랑하는 류승완 감독의 신작 영화 ‘휴민트’가 내년 초 극장가를 찾는다.배급사 NEW는 ‘휴민트’의 개봉 일자를 내년 2월 11일로 확정 짓고, 1차 포스터와 런칭 예고편을 공개했다.공개된 포스터에는 러시아 블라디보스토크를 중심으로 국제범죄의 정황을 추적하는 국정원 블랙 요원 조 과장(조인성 분)을 비롯해 북한 보위성 조장 박건(박정민 분), 박건의 존재를 경계하는 북한 총영사 황치성(박해준 분), 조 과장과 접선하게 된 북한 식당 종업원 채선화(신세경 분)의 모습이 담겼다.블라디보스토크를 배경으로 네 배우가 보여줄 강렬한 연기에 관객들의 기대감이 모인다.또 다른 포스터에는 네 인물의 몽타주가 포개진 모습으로 그려져 류승완 감독이 보여줄 인물 중심의 작품 전개를 암시하며 호기심을 자극했다.여기에 ‘휴민트’의 뜻인 ‘사람을 통한 정보활동’(Human intelligence)이라는 문구를 배치해 영화의 소재도 설명했다.이날 함께 공개된 런칭 예고편에는 날카로운 연기로 극의 긴장감을 높이는 조인성, 박정민, 박해준부터 신비로운 분위기를 뽐내는 신세경이 등장했다. 긴박감이 감도는 추격·총격 장면도 예고편 곳곳에 담겨 보는 이로 하여금 눈을 뗄 수 없게 만든다.‘휴민트’는 ‘베를린’, ‘모가디슈’에 이은 류승완 감독의 해외 로케이션 3부작으로, 라트비아 로케이션을 통해 블라디보스토크 특유의 풍광을 담아냈다.앞서 ‘베테랑’ 시리즈, ‘밀수’, ‘군함도’, ‘부당거래’ 등을 연출하며 묵직한 필모그래피를 쌓아온 류승완 감독이 이번 작품에선 어떤 연출력을 보여줄지 기대가 높아진다.최종범 인턴기자