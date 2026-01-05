logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

‘케데헌’, 美 크리틱스 초이스 2관왕 쾌거…애니상·주제가상

입력 2026 01 05 13:54 수정 2026 01 05 13:54
기사 소리로 듣기
다시듣기
‘케이팝 데몬 헌터스’
‘케이팝 데몬 헌터스’


지난해 글로벌 신드롬을 일으킨 넷플릭스 K-팝 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)가 미국 ‘크리틱스 초이스 어워즈’에서 2관왕을 안았다.

‘케이팝 데몬 헌터스’는 4일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 샌타모니카에서 열린 ‘제 31회 크리틱스초이스 시상식’에서 최우수 장편 애니메이션상을 차지했다.

전 세계 흥행작인 ‘주토피아 2’를 비롯 ‘인 유어 드림’, ‘엘리오’, ‘아르코’ 등을 제치고 해당 부문 상을 안았다.

미국 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫100’ 비연속 8주 1위에 빛나는 OST ‘골든’으로는 주제가상도 받았다.

이 시상식은 크리틱스초이스협회(CCA)가 주관한다. 이 단체엔 북미 방송·영화 비평가·기자 약 600명이 소속돼 있다.

한편, ‘케이팝 데몬 헌터스’가 이번 크리틱스초이스 수상 이후 각종 시상식에서 얼마나 많은 상을 휩쓸지도 관심이다. ‘골든’은 내달 예정된 ‘제 68회 그래미 어워즈’에서 본상인 ‘올해의 노래’를 비롯 5개 부문 후보로 지명됐다.

또 3월 열리는 ‘제 98회 아카데미 시상식’에선 ‘골든’이 주제가상 예비후보에 올라 있다.

뉴시스
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 임영웅, 대전 공연 ‘성심당’ 보냉백 줄줄이…또 ‘역대급 배려’ 화제

    thumbnail - 임영웅, 대전 공연 ‘성심당’ 보냉백 줄줄이…또 ‘역대급 배려’ 화제

  2. 김수용, 담배 피우다 쓰러졌다…“병원 이송 중 2차 심정지”

    thumbnail - 김수용, 담배 피우다 쓰러졌다…“병원 이송 중 2차 심정지”

  3. 전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’

    thumbnail - 전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’

  4. 캄보디아 길거리 떠도는 중국 女 인플루언서…처참한 모습에 네티즌 ‘경악’

    thumbnail - 캄보디아 길거리 떠도는 중국 女 인플루언서…처참한 모습에 네티즌 ‘경악’

  5. ‘골든 대참사’ 악플 폭탄…소향 “제가 다 망쳤어요”

    thumbnail - ‘골든 대참사’ 악플 폭탄…소향 “제가 다 망쳤어요”

  6. 1400만 유튜버, 8년 만에 ‘활동 중단’ 선언…이유 직접 밝혔다

    thumbnail - 1400만 유튜버, 8년 만에 ‘활동 중단’ 선언…이유 직접 밝혔다
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved