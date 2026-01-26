“아는 맛이지만 여전히 맛있겠지”…올해 디즈니·픽사가 준비한 야심찬 ‘신작 애니메이션’

‘호퍼스’ 예고편 중 한 장면. 디즈니·픽사

‘호퍼스’ 예고편 섬네일. 디즈니·픽사

‘호퍼스’ 스틸. 디즈니·픽사

로봇 비버로 변신한 주인공이 동물 세계로 들어가 겪는 일들을 유쾌하게 풀어낸 디즈니·픽사 애니메이션 ‘호퍼스’가 공개를 앞두고 예비 관객들의 기대를 모으고 있다.디즈니·픽사의 30번째 장편 애니메이션 ‘호퍼스’는 오는 3월 공개될 예정이다.이 애니메이션은 사람의 의식을 동물 로봇에 담는 ‘호핑(Hopping)’ 기술을 통해 로봇 비버가 된 소녀 메이블이 놀라움 가득한 동물 세계에 잠입해 예상치 못한 모험을 펼치는 디즈니·픽사의 상상력이 가득한 애니멀 어드벤처다. 의식을 다른 주체로 옮기는 설정을 채택해 디즈니·픽사판 ‘아바타’라는 별명도 붙었다.연출은 전 세계적으로 사랑받은 시리즈 ‘위 베어 베어스’의 제작자이자 ‘카 2’, ‘마다가스카의 펭귄’ 등의 작품에서 스토리보드 아티스트로 활약한 다니엘 총 감독이 맡아 기대는 한층 높아지고 있다.‘호퍼스’는 지난해 11월 메인 예고편을 공개해 뜨거운 반응을 얻기도 했다.예고편은 로봇 비버로 변신한 메이블의 시선을 따라 동물들의 세계를 보여준다. 연못 세계에 발을 들인 메이블에게 연못의 리더인 조지가 연못 생존 규칙인 연못 법(Pond Rules)을 소개하는 등 메이블과 연못에 살아가는 동물들이 교류를 나누는 모습이 이어진다. 후반부에서는 그들의 터전을 위협하는 인간들과의 갈등이 예고되며 긴장감을 더한다.예고편을 시청한 누리꾼들은 “섬네일을 보고 안 들어올 수 없었다”, “동물도 귀엽고 소재도 재밌을 것 같아서 챙겨봐야겠다”, “픽사 작품이라 분명 아는 맛이겠지만 여전히 맛있으리란 걸 알고 있다” 등 기대를 거는 반응을 나타냈다.한편 미국 유력 매체 ‘데드라인’은 ‘호퍼스’를 2026년 기대작 명단에 올리기도 했다. ‘토이 스토리 5’, ‘슈퍼 마리오 갤럭시’ 등 화제작과 함께 나란히 선 ‘호퍼스’는 2026년 애니메이션 흥행 열풍의 중심에 설 작품으로 주목받고 있다.다니엘 총 감독은 “무엇보다 중요한 것은 캐릭터와 코미디였다. 이 부분에 가장 많은 공을 들였고, 이를 바탕으로 모든 것을 쌓아 올렸다”고 전해 웃음과 감동을 동시에 갖춘 작품에 대해 자신감을 내비쳤다.디즈니와 픽사만이 선보일 수 있는 기발하고 독창적인 상상력을 만날 수 있는 ‘호퍼스’는 오는 3월 공개될 예정이다.최종범 인턴기자