logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

47세 이나영, 방부제 미모 ‘러블리한 매력’

입력 2026 01 26 16:12 수정 2026 01 26 16:12
기사 소리로 듣기
다시듣기
배우 이나영이 26일 오후 서울 구로구 디큐브시티 더세인트에서 열린 ENA 새 월화드라마 ‘아너 : 그녀들의 법정’(극본 박가연, 연출 박건호) 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 뉴스1
배우 이나영이 26일 오후 서울 구로구 디큐브시티 더세인트에서 열린 ENA 새 월화드라마 ‘아너 : 그녀들의 법정’(극본 박가연, 연출 박건호) 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 뉴스1


배우 이나영이 40대 중반의 나이에도 변함없는 미모를 자랑했다.

이나영은 첫 방송을 앞둔 ENA 새 월화드라마 ‘아너 : 그녀들의 법정’(이하 ‘아너’)의 제작발표회에 26일 참석했다. 이날 현장에는 주연 배우 이나영, 정은채, 이청아가 참석해 끈끈한 여배우들의 케미스트리를 과시했다.

이나영은 극 중 대형 로펌 L＆J의 간판이자 SNS 팔로워 수십만을 거느린 셀럽 변호사 윤라영 역을 맡았다. 라영은 화려한 외모와 거침없는 입담으로 방송가를 장악한 인물로, 로펌의 얼굴이자 대외적 메신저로서 극의 중심을 이끈다.

드라마 속 역할에 맞게 포멀한 수트를 입고 등장한 그는 특유의 사랑스러운 미소로 미모를 발산했다. 특히 1979년생으로 47세라는 나이가 믿기지 않는 동안 외모가 눈길을 끈다.

배우 이나영이 26일 오후 서울 구로구 디큐브시티 더세인트에서 열린 ENA 새 월화드라마 ‘아너 : 그녀들의 법정’(극본 박가연, 연출 박건호) 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 뉴스1
배우 이나영이 26일 오후 서울 구로구 디큐브시티 더세인트에서 열린 ENA 새 월화드라마 ‘아너 : 그녀들의 법정’(극본 박가연, 연출 박건호) 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 뉴스1


이날 또 다른 화제는 남편 원빈의 반응이었다. 이나영은 작품 선택 과정에 대해 “같이 시나리오를 재미있게 읽었고 같은 배우니까 어려움이나 뭘 토해내야 하는지 이야기하면서 힘내라, 어렵겠다 그러면서 응원을 많이 해주셨다”고 전했다.

한편 드라마 ‘아너’는 스웨덴의 인기 동명 드라마를 원작으로 한 리메이크작이다. 대학 시절부터 인연을 맺은 20년 지기 친구들이자 여성 범죄 피해자 전문 로펌 L＆J를 이끄는 세 여성 변호사의 미스터리 추적극을 그린다.

이나영, 정은채, 이청아라는 독보적인 세 배우가 빚어낼 연기 시너지는 벌써부터 드라마 팬들의 기대감을 높이고 있다.

세 변호사의 미스터리 추적극은 2월 2일 밤 첫 방송 된다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
이나영이 극 중 맡은 윤라영의 직업은?
TodayBest

  1. “‘한푼줍쇼’ 구걸해 번 돈으로 집 3채 샀다”…‘동정심 사업’ 논란 터진 인도

    thumbnail - “‘한푼줍쇼’ 구걸해 번 돈으로 집 3채 샀다”…‘동정심 사업’ 논란 터진 인도

  2. 채은정, 가정사 고백 “父는 성형외과 의사…재혼 세 번”

    thumbnail - 채은정, 가정사 고백 “父는 성형외과 의사…재혼 세 번”

  3. 강균성 “46살인데 언제까지 기다려…” 혼전순결 포기 고백

    thumbnail - 강균성 “46살인데 언제까지 기다려…” 혼전순결 포기 고백

  4. “촬영 금지인데” 고현정, SNS에 ‘비매너 인증샷’ 논란

    thumbnail - “촬영 금지인데” 고현정, SNS에 ‘비매너 인증샷’ 논란

  5. “보험금 노렸다” 함께 탈북한 남동생 살해한 누나…남편은 숨진 채 발견

    thumbnail - “보험금 노렸다” 함께 탈북한 남동생 살해한 누나…남편은 숨진 채 발견

  6. “탈모 생기니까 남편이 이혼하자네요” 30대女 ‘충격 사연’…결말은

    thumbnail - “탈모 생기니까 남편이 이혼하자네요” 30대女 ‘충격 사연’…결말은
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved