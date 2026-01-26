logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

가수 조정현, 딸 ‘서울대’ 합격에 감격 “고생 많았다, 울 딸”

입력 2026 01 26 17:31 수정 2026 01 26 17:31
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=조정현 페이스북 캡처
사진=조정현 페이스북 캡처


가수 조정현이 딸의 서울대학교 합격 소식을 전하며 깊은 감격을 드러냈다.

조정현은 지난 25일 자신의 페이스북에 “고생 많았다 사랑하는 울 딸”이라는 글과 함께 한 장의 사진을 공개했다. 공개된 이미지에는 ‘서울대학교 2026학년도 신입생 입학전형에 합격하신 것을 축하드립니다’라는 문구가 담긴 합격 결과 화면이 담겨 눈길을 끌었다. 모집 단위는 서울대 음악대학 국악과로 확인됐다.

해당 게시물에는 입시를 묵묵히 준비해온 딸을 향한 조정현의 애정과 자부심이 고스란히 담겼다. 음악인으로서의 길을 걸어온 아버지와 전통음악을 전공해 또 다른 장르의 음악의 길을 걷게 된 딸의 행보가 이목을 끈다.

앞서 조정현은 지난해 12월에도 딸의 진학 소식을 전하며 서울대학교 합격증과 함께 한국예술종합학교 합격 통지서까지 공개해 화제를 모았다. 그는 “끝까지 잘 해냈다”며 기쁨을 감추지 않았다.

한편 조정현은 ‘그 아픔까지 사랑한 거야’, ‘슬픈 바다’ 등 다수의 히트곡으로 1990년대 큰 사랑을 받은 가수다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
조정현의 딸이 합격한 대학과 전공은?
TodayBest

  1. “‘한푼줍쇼’ 구걸해 번 돈으로 집 3채 샀다”…‘동정심 사업’ 논란 터진 인도

    thumbnail - “‘한푼줍쇼’ 구걸해 번 돈으로 집 3채 샀다”…‘동정심 사업’ 논란 터진 인도

  2. 채은정, 가정사 고백 “父는 성형외과 의사…재혼 세 번”

    thumbnail - 채은정, 가정사 고백 “父는 성형외과 의사…재혼 세 번”

  3. 강균성 “46살인데 언제까지 기다려…” 혼전순결 포기 고백

    thumbnail - 강균성 “46살인데 언제까지 기다려…” 혼전순결 포기 고백

  4. “촬영 금지인데” 고현정, SNS에 ‘비매너 인증샷’ 논란

    thumbnail - “촬영 금지인데” 고현정, SNS에 ‘비매너 인증샷’ 논란

  5. “보험금 노렸다” 함께 탈북한 남동생 살해한 누나…남편은 숨진 채 발견

    thumbnail - “보험금 노렸다” 함께 탈북한 남동생 살해한 누나…남편은 숨진 채 발견

  6. “탈모 생기니까 남편이 이혼하자네요” 30대女 ‘충격 사연’…결말은

    thumbnail - “탈모 생기니까 남편이 이혼하자네요” 30대女 ‘충격 사연’…결말은
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved