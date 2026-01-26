‘음악의 신’부터 이어온 인연…탁재훈·이상민 조합에 기대 모이는 ‘신규 프로그램’

이상민(가운데)과 탁재훈(오른쪽). Mnet ‘음악의 신 2’ 방송화면

‘아니 근데 진짜’ 스틸. SBS

이상민(왼쪽)과 탁재훈. SBS ‘신발 벗고 돌싱포맨’ 방송화면

탁재훈, 이상민, 이수지, 카이가 새롭게 선보이는 SBS 토크 예능 ‘아니 근데 진짜’(아근진)이 다음 달 공개된다.26일 SBS는 ‘아근진’을 오는 2월 2일 첫 방송한다고 밝혔다. 진행은 가수 이상민, 코미디언 이수지, 그룹 엑소의 카이가 함께 맡는다.이 프로그램은 기존의 토크쇼의 틀을 과감히 깨고, 토크에 세계관과 캐릭터를 입혀 ‘캐릭터 토크쇼’라는 새로운 장르를 선보일 예정이다. 앞서 ‘미운 우리 새끼’, ‘마이턴’ 등을 선보였던 곽승역 CP가 기획을 맡고, 연출은 서하연 PD가 맡았다.현실과 가상을 넘나드는 능청스러운 토크와 연기로 사랑받는 탁재훈, 2025 SBS 연예대상의 주인공 이상민, 대세 코미디언으로 자리매김하고 있는 이수지, 정규 8집으로 돌아온 엑소 카이가 호흡을 맞춰 신선한 조합으로 웃음을 선사할 계획이다.프로그램은 방영에 앞서 스틸을 공개했다. 스틸 속 네명의 진행자는 마치 교도소에 수감되어 있는 모습이다. 또 코첼라를 꿈꾸는 프로젝트 혼성그룹으로도 변신하는 등 매회 예상치 못한 콘셉트로 색다른 토크쇼를 선보일 예정이다.한편 탁재훈과 이상민이 한 프로그램에서 다시 재회한다는 소식에 기대감이 높아지고 있다.이들은 Mnet ‘음악의 신 2’와 SBS ‘미운 우리 새끼’, 최근 종영한 SBS ‘신발 벗고 돌싱포맨’까지 여러 방송 프로그램에 출연하며 오랜 기간 합을 맞춰온 경험이 있다. 특히 함께 출연한 프로그램들이 대부분 흥행에 성공했다는 평가를 받는 만큼, 두 사람의 조합에 다시 한번 이목이 쏠린다.SBS 토크 예능 ‘아근진’은 오는 2월 2일 오후 10시 10분에 첫 방송된다.최종범 인턴기자