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배우 이상보, 자택서 숨진 채 발견… 향년 45세

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026 03 27 20:04 수정 2026 03 27 21:18
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배우 이상보. 코리아매니지먼트그룹 제공
배우 이상보. 코리아매니지먼트그룹 제공


배우 이상보가 세상을 떠났다. 향년 45세.

27일 경기 평택경찰서에 따르면 이날 오후 12시 40분쯤 이씨가 평택시 내 자택에서 숨져 있는 것을 가족이 발견해 경찰에 신고했다.

범죄 혐의점은 나오지 않았다. 경찰은 구체적인 사망 경위를 조사하고 있다.

1981년생인 이씨는 2006년 KBS2 드라마 ‘투명인간 최장수’로 데뷔한 이후 MBC ‘죽어야 사는 남자’, ‘미스 몬테크리스토’ 등에 출연하며 얼굴을 알렸다.

2022년 마약 투약 의혹에 휘말리기도 했으나, 조사 결과 복용 중인 우울증 약물 때문에 빚어진 오해로 밝혀져 무혐의 처분을 받았다.

이씨는 이듬해 드라마에 복귀했고 최근에는 새로운 소속사와 계약을 맺고 적극적인 활동을 예고했다.

빈소는 평택 중앙장례식장 3호실에 마련됐다. 발인은 오는 29일 오전 10시 30분, 장지는 평택시립추모관이다.

이정수 기자
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