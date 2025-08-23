“결혼 임박” 곽튜브, 5살 연하 직장인 여자친구 최초공개

EBS ‘곽준빈의 기사식당’ 캡처

MBN ‘전현무계획2’ 방송화면

유튜버 곽튜브(곽준빈)가 공개 연애 사실을 털어놨다.22일 방송된 MBN·채널S 예능 ‘전현무계획2’에서는 전현무와 곽튜브가 배우 정성일과 함께 경기도 안산 대부도를 찾아 지역 맛집을 탐방하는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 곽튜브는 전현무의 질문에 “여자친구가 있다”며 “직장인이고 나보다 다섯 살 어리다”고 밝혔다. 이어 “여자친구와는 싸우지 않는다. 내가 다 양보한다”고 덧붙였다.전현무는 “너 여기 여자친구랑 올 것 같다”며 계속해서 질문을 던졌고, 곽튜브는 “데이트할 때 맛집을 많이 배웠다”고 너스레를 떨었다.함께 출연한 정성일은 무명 시절 경험을 돌아보며 “대리운전, 발렛, 카페 아르바이트 등 운전으로 하는 아르바이트를 많이 했다”고 말했다.그는 “‘더 글로리’ 방송 후에도 생활을 위해 쿠팡 배달 알바를 했다”며 “정산은 받았지만 큰돈은 아니었다. 지금은 아르바이트를 안 해도 생활할 수 있는 정도”라고 고백했다.뉴스24