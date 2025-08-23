logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“결혼 임박” 곽튜브, 5살 연하 직장인 여자친구 최초공개

입력 2025 08 23 13:39 수정 2025 08 23 13:39
기사 소리로 듣기
다시듣기
EBS ‘곽준빈의 기사식당’ 캡처
EBS ‘곽준빈의 기사식당’ 캡처


MBN ‘전현무계획2’ 방송화면
MBN ‘전현무계획2’ 방송화면


유튜버 곽튜브(곽준빈)가 공개 연애 사실을 털어놨다.

22일 방송된 MBN·채널S 예능 ‘전현무계획2’에서는 전현무와 곽튜브가 배우 정성일과 함께 경기도 안산 대부도를 찾아 지역 맛집을 탐방하는 모습이 그려졌다.

이날 방송에서 곽튜브는 전현무의 질문에 “여자친구가 있다”며 “직장인이고 나보다 다섯 살 어리다”고 밝혔다. 이어 “여자친구와는 싸우지 않는다. 내가 다 양보한다”고 덧붙였다.

전현무는 “너 여기 여자친구랑 올 것 같다”며 계속해서 질문을 던졌고, 곽튜브는 “데이트할 때 맛집을 많이 배웠다”고 너스레를 떨었다.

함께 출연한 정성일은 무명 시절 경험을 돌아보며 “대리운전, 발렛, 카페 아르바이트 등 운전으로 하는 아르바이트를 많이 했다”고 말했다.

그는 “‘더 글로리’ 방송 후에도 생활을 위해 쿠팡 배달 알바를 했다”며 “정산은 받았지만 큰돈은 아니었다. 지금은 아르바이트를 안 해도 생활할 수 있는 정도”라고 고백했다.

뉴스24
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 호텔서 성관계 중 사망한 유부남, 불륜녀는 결국…‘기막힌 사연’

    thumbnail - 호텔서 성관계 중 사망한 유부남, 불륜녀는 결국…‘기막힌 사연’

  2. “면도날 삼킨 듯한 고통” 日서 급증…한국도 7주 연속 늘었다

    thumbnail - “면도날 삼킨 듯한 고통” 日서 급증…한국도 7주 연속 늘었다

  3. “점심 먹고 또 뻗었다” 범인은 바로 ‘이 음식’…밥상에 숨은 ‘졸음 폭탄’은

    thumbnail - “점심 먹고 또 뻗었다” 범인은 바로 ‘이 음식’…밥상에 숨은 ‘졸음 폭탄’은

  4. 한국인 몰리는 ‘이 나라’…“외국인이면 공짜” 항공권 뿌린다

    thumbnail - 한국인 몰리는 ‘이 나라’…“외국인이면 공짜” 항공권 뿌린다

  5. 뺨 맞으며 “하나, 둘” 흐느낀 여중생…13세 ‘촉법소년’ 결국

    thumbnail - 뺨 맞으며 “하나, 둘” 흐느낀 여중생…13세 ‘촉법소년’ 결국

  6. “20대 아니라고?” 58세男, ‘시술 없이’ 팽팽 피부…비결은 먹는 ‘이것’

    thumbnail - “20대 아니라고?” 58세男, ‘시술 없이’ 팽팽 피부…비결은 먹는 ‘이것’
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved