logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

추성훈 ‘3억’ 다이아 도난 신고…이경규, 또 경찰조사 받았다

입력 2025 08 29 08:51 수정 2025 08 29 08:51
기사 소리로 듣기
다시듣기
SBS ‘한탕 프로젝트-마이 턴’ 캡처
SBS ‘한탕 프로젝트-마이 턴’ 캡처


SBS ‘한탕 프로젝트-마이 턴’ 캡처
SBS ‘한탕 프로젝트-마이 턴’ 캡처


격투기 선수 겸 방송인 추성훈이 3억 원대 다이아 귀걸이를 잃어버리며 경찰이 출동하는 해프닝이 벌어졌다.

지난 28일 방송된 SBS 예능 ‘한탕 프로젝트-마이 턴’에서는 추성훈의 귀걸이 분실 사건이 전파를 탔다. 방송에서 남윤수가 “형님, 오늘 귀걸이 한쪽만 끼셨다”라고 말하자 추성훈은 뒤늦게 8캐럿 다이아 귀걸이 한쪽이 사라진 사실을 알게 됐다. 그는 “남은 쪽은 5캐럿짜리인데 잃어버린 건 3억 원 정도 한다”고 설명해 모두를 놀라게 했다.

숙소를 샅샅이 수색했지만 귀걸이는 나오지 않았고, 추성훈은 마지막까지 방에 있던 탁재훈을 의심했다. 억울함을 호소한 탁재훈은 경찰 조사까지 받게 됐으나, 결국 사건의 열쇠는 이경규에게 있었다. 숙소에 뒤늦게 나타난 이경규가 주머니에서 귀걸이를 꺼내 보이며 “네가 흘려놔서 챙겨놨다”고 해명한 것.

그러나 경찰은 도난 신고가 접수된 상황에서 이경규의 진술이 불명확하다고 판단해 조사가 필요하다며 연행했다. 이경규는 “이건 오해다. 나 경찰서 한 달에 몇 번을 가냐”며 억울함을 토로했지만 현장을 웃음바다로 만들었다.

한편 방송에서는 뽕탄소년단 멤버들 사이 갈등도 이어졌다. 남윤수가 “팀에 민폐만 끼친다”며 돌연 탈퇴를 선언하면서 분위기가 급격히 얼어붙었고, 제작진은 향후 팀의 행보에 긴장감을 더했다.

뉴스24
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 김희철 “지체장애 4급 판정…장애인스티커 일부러 안받아”

    thumbnail - 김희철 “지체장애 4급 판정…장애인스티커 일부러 안받아”

  2. ‘외모지상주의’ 박태준 “10년 만나고 결혼…지난해 이혼”

    thumbnail - ‘외모지상주의’ 박태준 “10년 만나고 결혼…지난해 이혼”

  3. 김승우, 경찰에 ♥김남주 실종신고?…“연락 안받아”

    thumbnail - 김승우, 경찰에 ♥김남주 실종신고?…“연락 안받아”

  4. ‘건강이상설’ 심권호, 안타까운 근황 “안색 안 좋은 이유는…”

    thumbnail - ‘건강이상설’ 심권호, 안타까운 근황 “안색 안 좋은 이유는…”

  5. ‘이 음식’ 매일 먹었더니 나도 모르게 체중 감량…복부 지방 태웠다

    thumbnail - ‘이 음식’ 매일 먹었더니 나도 모르게 체중 감량…복부 지방 태웠다

  6. 수지·김선호 ‘현혹’ 민폐 논란…“어두워서” 쓰레기 방치 사과

    thumbnail - 수지·김선호 ‘현혹’ 민폐 논란…“어두워서” 쓰레기 방치 사과
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved