logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

대장암 진단받은 오은영…“수술전 아이 이름 목 놓아 불렀다”

입력 2025 11 02 10:14 수정 2025 11 02 15:55
기사 소리로 듣기
다시듣기
KBS 2TV ‘불후의 명곡’ 오은영
KBS 2TV ‘불후의 명곡’ 오은영


정신건강의학과 전문의 오은영 박사가 대장암 투병 당시를 회상하며 눈물을 보였다.

1일 방송된 KBS 2TV ‘불후의 명곡’ 말미에는 오 박사가 출연하는 다음 주 예고편이 공개됐다.

영상에서 신동엽은 “아주 특별한 분이 오셨다”며 “국민 멘토 오은영 박사님과 함께한다”고 오 박사를 소개했다.

오 박사는 “처음 섭외받았을 때 노래만 안 시키면 나가겠다고 했다”고 말해 웃음을 자아냈다.

KBS 2TV ‘불후의 명곡’ 오은영
KBS 2TV ‘불후의 명곡’ 오은영


그는 힘겨웠던 대장암 투병 시절을 떠올리며 눈시울을 붉히기도 했다. 오 박사는 지난 2008년 대장암 진단을 받은 바 있다.

그는 “의사들이 생각보다 본인들의 건강을 잘 안 돌보는 경우가 많다”며 “제가 (과거) 대장암 진단을 받고 수술을 받았다”고 언급했다.

이어 “수술실 안을 걸어가면서 목 놓아 아이의 이름을 부르면서 들어갔다”고 회상해 안타까움을 자아냈다.

오 박사는 과거 방송에 출연해 “하늘이 무너지는 것 같았다. 억울하다는 생각이 들었다. 나쁜 사람들도 많은데 왜 나일까 싶었다. 결국 삶과 죽음의 과정이 내 뜻대로 되지 않는다는 걸 깨달았다”며 대장암 진단 당시 심경을 전한 바 있다.

뉴스24
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 대장암 진단받은 오은영…“수술전 아이 이름 목 놓아 불렀다”

    thumbnail - 대장암 진단받은 오은영…“수술전 아이 이름 목 놓아 불렀다”

  2. “질투 때문에”…남친 4살 딸 성폭행·살해한 유치원 교사, 법정서 ‘섬뜩 미소’

    thumbnail - “질투 때문에”…남친 4살 딸 성폭행·살해한 유치원 교사, 법정서 ‘섬뜩 미소’

  3. 신화 이민우, ‘혼전임신’ 결혼 앞두고 위기…“응급상황”

    thumbnail - 신화 이민우, ‘혼전임신’ 결혼 앞두고 위기…“응급상황”

  4. 김종민, 결혼 6개월만 ‘반가운 소식’…“내년에 새 생명”

    thumbnail - 김종민, 결혼 6개월만 ‘반가운 소식’…“내년에 새 생명”

  5. 독고영재, 뜻밖의 생활고 고백 “전기 끊겨 촛불로 생활”

    thumbnail - 독고영재, 뜻밖의 생활고 고백 “전기 끊겨 촛불로 생활”

  6. “추석 이후 출근 안해” 김포 빌라서 60대 중국인 숨진 채 발견

    thumbnail - “추석 이후 출근 안해” 김포 빌라서 60대 중국인 숨진 채 발견
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved