“같은 사람 맞아?” 100일 만에 20㎏ 감량했더니…“아이돌급” 충격 변화

베트남 20대男, 운동·식단으로 다이어트 성공

베트남의 한 남성이 100일 동안 20㎏에 달하는 체중을 감량하며 완전히 달라진 모습으로 화제가 되고 있다. 제트 뉴스 캡처

베트남의 한 남성이 100일 동안 20㎏에 달하는 체중을 감량하며 완전히 달라진 모습으로 화제가 되고 있다.지난 5일(현지시간) 베트남 매체 제트 뉴스는 호찌민에 거주하는 틱톡커 타이 키엔 꾸옥(26)이 100일 동안의 다이어트를 통해 극적인 외모 변화를 이뤘다고 보도했다.그는 음식점을 소개하는 푸드 리뷰 콘텐츠를 제작하며 불규칙한 식습관과 잦은 야식으로 체중이 한때 80㎏까지 증가했다. 체지방률이 30%를 넘어서자 건강에도 이상 신호가 나타났다. 병원 검사에서는 위 건강 문제와 지방간, 고지혈증 등의 위험이 지적됐다. 이에 그는 생활 방식을 바꾸기로 결심하고 100일 동안 체중 감량에 집중했다.꾸옥이 선택한 방법은 강도 높은 운동과 식단 관리였다. 그는 매일 약 4시간씩 운동을 하며 아침에는 러닝 등 유산소 운동을, 오후에는 웨이트 트레이닝을 진행했다.식단은 닭가슴살과 생선, 계란, 채소 위주로 구성됐고 쌀, 빵 등 탄수화물과 설탕이 든 음식은 제외했다. 그는 “원래 충동적으로 먹고 싶은 것을 아무거나 먹던 사람이었는데, 매 끼니의 구성을 생각하고 정해진 시간에 식사를 하고 양을 조절하는 것이 결코 쉽지 않았다”고 털어놨다.그 결과 100일이 지난 뒤 그의 체중은 시작 당시보다 20㎏ 정도 줄어든 약 57㎏으로 줄었고 체지방률도 절반 수준으로 감소했다.다이어트 전후 사진이 공개되자 현지 SNS에서는 “완전히 다른 사람 같다”, “같은 인물이 맞느냐”며 놀랍다는 반응이 이어졌다.그는 인터뷰에서 “예전에는 밤늦게까지 먹고 촬영하는 생활을 반복했지만 규칙적인 생활을 하면서 몸과 마음이 모두 달라졌다”고 밝혔다.체중 감량 이후 꾸옥은 등산과 야외 활동을 즐기기 시작했고 건강 상태도 이전보다 크게 좋아졌다고 전했다.전문가들은 다이어트 자체는 건강에 도움이 될 수 있지만 단기간에 급격히 체중을 줄이는 방식은 개인의 건강 상태에 따라 부담이 될 수 있다고 지적한다. 특히 강도 높은 운동과 극단적인 식단 조절을 병행할 경우 영양 불균형이나 근손실이 나타날 수 있어 전문적인 상담과 관리가 필요하다고 조언했다.이보희 기자