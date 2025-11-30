‘55세’ 지상렬, ♥16세 연하와 공개 열애…“잘 만나고 있다”

방송인 지상렬. KBS 2TV ‘살림하는 남자들’ 시즌2 방송화면

방송인 지상렬. KBS 2TV ‘살림하는 남자들’ 시즌2 방송화면

쇼호스트 신보람(왼쪽)과 방송인 지상렬. KBS 2TV ‘살림하는 남자들’ 시즌2 방송화면

방송인 지상렬(55)이 16세 연하 쇼호스트 신보람(39)과 열애 사실을 공식 인정했다.지난 29일 방송된 KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’에서는 지상렬이 트로트 가수 박서진, 방송인 은지원과 대화를 나누는 모습이 그려졌다.박서진이 신보람을 언급하며 “사귀고 있냐”고 묻자 지상렬은 “사이좋게 따숩게(따뜻하게) 잘 만나고 있다”라고 열애 사실을 인정했다.이에 은지원은 “잘 만난다는 건 사귀는 거지”라고 말했다. 지상렬은 “뭘 덮으려는 건 아니고 ‘우리 사귀어요’라고 하는 게 어색하다”고 털어놨다.“신보람의 부모님은 뵌 적 있냐”는 질문에 지상렬은 “부모님이 삼계탕집을 하는데 전기구이도 맛있다고 하더라. 닭개장도 있다더라”라고 구체적인 메뉴를 언급했다.은지원이 “가봤네, 가봤어. 보람 씨 어머님이 그렇게 예쁘시다고”라고 말하자 지상렬은 무심결에 고개를 끄덕여 웃음을 자아냈다.이후 지상렬은 결혼 운을 보기 위해 형수와 함께 무속인을 찾아갔다.지상렬이 결혼 운에 관해 묻자 무속인은 “이놈! 장가갈 마음이 없는 것 아니냐”고 호통을 쳤다.무속인은 “하나가 마음에 들면 다른 게 마음에 안 든다. 발뒤꿈치까지 본다”며 “결혼해도 그만, 안 해도 그만인 마음 아니냐. 마음의 준비가 덜 되었다. 내려놔야 한다”라고 지적했다.이어 “내년 6월 이후에 반지가 보인다. 프러포즈는 하겠다”며 “올해 연말이나 내년 초가 고비다. 시련이 있다”라고 예언했다.무속인은 “둘 다 자존심이 너무 세다”며 “결론적으로는 여성분이 이기셔야 좋은 결과가 있다. 그렇지 않으면 결혼 못 한다”고 말해 놀라움을 자아냈다.지상렬과 신보람은 지난 8월 쇼호스트로 활동하고 있는 방송인 염경환의 소개로 처음 만났다.유승하 인턴기자