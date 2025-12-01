logo
혜리·박보검 등 ‘응팔’ 10년만에 뭉쳤다…누가 없나 봤더니

입력 2025 12 01 16:27 수정 2025 12 01 16:40
tvN 드라마 ‘응답하라 1988’ 방영 10주년을 맞이해 ‘응팔’ 출연진들이 1박 2일 여행을 떠나는 내용을 담은 예능 ‘응답하라 1988 10주년’이 오는 19일 방송된다. 자료 : tvN
tvN 드라마 ‘응답하라 1988’ 방영 10주년을 맞이해 ‘응팔’ 출연진들이 1박 2일 여행을 떠나는 내용을 담은 예능 ‘응답하라 1988 10주년’이 오는 19일 방송된다. 자료 : tvN


2015년 방영된 tvN 드라마 ‘응답하라 1988’(응팔) 출연진들이 10년만에 뭉쳤다.

tvN은 ‘응팔’ 10주년을 기념해 출연진들이 1박 2일 여행을 떠나는 모습을 담은 예능 ‘응답하라 1988 10주년’을 오는 19일 첫방송한다고 1일 밝혔다.

이날 tvN은 인스타그램을 통해 1박 2일 여행을 떠난 ‘응팔’ 출연진들의 영상과 이들이 촬영한 포스터를 공개했다.

포스터 속에서는 ‘응팔’의 히로인인 ‘성덕선’ 역을 맡은 혜리가 가운데에 서서 ‘최택’ 역의 박보검, ‘성선우’ 역의 고경표와 어깨동무를 하고 있다. 또 ‘치타 여사’ 라미란은 호피무니 코트를 입었고, 모든 출연진들은 청재킷과 트레이닝복 등 ‘레트로 패션’을 선보였다.

방영 당시 포스터에선 없었던 ‘장미옥’ 역할의 이민지도 이번 10주년 포스터에 등장했다. 다만 ‘김정환’ 역을 맡은 류준열과 선우의 동생 ‘진주’ 역을 맡은 김설은 보이지 않았다.

vN 측은 “이번 10주년 MT에는 ‘응팔’ 신드롬을 이끈 배우들이 총출동한다”라고 설명했다. 포스터 촬영에서는 빠진 류준열도 MT에는 함께한 것으로 알려졌다. ‘응팔’ 식구들의 여행을 담은 이 예능은 제작사 에그이즈커밍의 나영석·신건준 PD가 연출을 맡았다.

온라인뉴스부
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
