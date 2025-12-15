logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“런닝맨 오늘이 마지막 촬영”…유재석, 작별인사 나눴다

입력 2025 12 15 11:19 수정 2025 12 15 13:59
기사 소리로 듣기
다시듣기
SBS ‘런닝맨’ 방송화면
SBS ‘런닝맨’ 방송화면


SBS ‘런닝맨’ 멤버들이 5년 동안 함께한 PD와 작별 인사를 나눴다.

지난 14일 방송된 ‘런닝맨’에서는 출산을 앞두고 프로그램을 떠나는 PD의 마지막 촬영 현장이 공개됐다.

이날 오프닝 촬영을 준비하던 중 하하는 립밤을 꺼내 바르며 “형인이가 준 선물”이라고 말했다. 이에 멤버들이 “PPL 아니냐”고 반응하자, 하하는 ‘런닝맨’ PD가 멤버들에게 이별 선물을 건넸다고 설명했다.

유재석은 “형인이가 출산 때문에 오늘이 ‘런닝맨’ 마지막 촬영”이라며 PD의 하차 소식을 전했다. 김종국은 “5년 동안 함께했다”고 말했고, 유재석은 “조연출부터 시작했다”며 그간의 시간을 떠올렸다.

김종국은 “내 담당이었다. 나 따라다니느라 고생 많았다”며 고마움을 전했고, 이에 유재석은 “너 때문에 많이 힘들었다더라”고 농담을 던져 웃음을 자아냈다.

멤버들은 마지막까지 따뜻한 분위기 속에서 함께한 시간을 되돌아보며 PD의 새로운 출발을 응원했다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “나래바 초대 감사하지만”…조인성·박보검·정해인, 거절한 사연 뒤늦게 ‘파묘’

    thumbnail - “나래바 초대 감사하지만”…조인성·박보검·정해인, 거절한 사연 뒤늦게 ‘파묘’

  2. 이이경 측, ‘놀뭐 하차 유재석 개입설’에 내놓은 공식입장

    thumbnail - 이이경 측, ‘놀뭐 하차 유재석 개입설’에 내놓은 공식입장

  3. 37살 아내와 득남한 ‘4혼’ 87살 화가 “기존 자녀들과 연 끊겠다” 왜?

    thumbnail - 37살 아내와 득남한 ‘4혼’ 87살 화가 “기존 자녀들과 연 끊겠다” 왜?

  4. 25억 과징금 체납…김건희 모친, 부동산 공매 통보에 “절반 내겠다”

    thumbnail - 25억 과징금 체납…김건희 모친, 부동산 공매 통보에 “절반 내겠다”

  5. 샤이니 키 “주사이모에게 집에서 진료받았다” 인정…결국 활동 중단

    thumbnail - 샤이니 키 “주사이모에게 집에서 진료받았다” 인정…결국 활동 중단

  6. “신이 되살려줄 거라 믿어”…낮잠 자던 모친 잔혹 살해한 30대 송치

    thumbnail - “신이 되살려줄 거라 믿어”…낮잠 자던 모친 잔혹 살해한 30대 송치
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved