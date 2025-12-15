권상우와 코미디 조합? ‘200만 관객’ 기본…새해 개봉 앞둔 ‘한국 영화’
최종범 인턴기자
입력 2025 12 15 17:47 수정 2025 12 15 17:47
‘히트맨’ 시리즈로 연초 극장가 흥행을 책임졌던 배우 권상우가 영화 ‘하트맨’을 통해 내년 1월 극장으로 돌아온다.
‘하트맨’은 내년 1월 14일에 개봉하는 코디미 영화다. 앞서 누적 관객 수 200만을 넘겼던 영화 ‘히트맨’(240만명)과 ‘히트맨2’(254만명)로 이미 호흡을 맞춘 바 있는 권상우와 최원섭 감독이 다시 한번 의기투합해 준비한 작품이다.
출연하는 배우로는 권상우를 비롯해 문채원, 박지환, 표지훈 등이 있다.
이 영화는 돌아온 남자 승민(권상우 분)이 다시 만난 첫사랑 보나(문채원 분)를 놓치지 않기 위해 고군분투하지만, 그에게 절대 말할 수 없는 비밀이 생기며 벌어지는 이야기를 유쾌하게 담아냈다.
지난 3일 공개된 티저 예고편은 대학 시절 승민과 보나의 모습으로 시작한다. 예상치 못하게 보나와 마주친 승민은 더 예뻐진 그의 모습에 “하나도 안 변했어. 아니 더 예뻐졌어”라고 감격한다.
승민이 보나를 향해 거침없이 직진하는 장면들이 암시되며 웃음이 고조되는 가운데, 록밴드 무대 중 승민의 바지 지퍼가 열려 관객들 앞에서 속옷이 공개되는 불미스러운 사건이 발생한다. 관객 중에 보나도 있어 승민은 절규하고, 그는 결국 마음을 고백하지 못하게 된다.
시간이 지나 뮤지션의 꿈을 접고 악기점을 운영하게 된 승민은 “오빠 나 모르겠어?”라며 우연히 찾아온 보나와 재회한다. 승민의 마음은 다시 한번 뜨겁게 뛰기 시작하지만 그녀에게 절대 들키고 싶지 않은 비밀이 있다. 예고편에서는 그 비밀이 공개되지 않아 영화 본편에 어떤 스토리 전개가 이어질지 궁금증을 더한다.
‘하트맨’은 ‘청년경찰’, ‘파일럿’, ‘달짝지근해: 7510’ 등 관람하고 나면 기분 좋아지는 영화를 선보여온 제작사 무비락의 작품인 만큼 관객들의 기대가 모인다.
특히 작품을 연출한 최원섭 감독이 “하트맨은 코미디를 정말 잘 살려야 하는 작품이다. 이 영화의 톤과 승민이라는 인물을 동시에 살릴 수 있는 배우는 권상우밖에 떠오르지 않았다”고 말한 만큼 권상우 특유의 재치 있는 캐릭터 연기가 더 궁금해진다.
