마동석 출연에 결국 ‘OTT 순위권’ 진입…흥행 성공한 한국 ‘격투기 예능’

‘아이 엠 복서’ 5회 예고편 중 한 장면. tvN

‘아이 엠 복서’ 포스터. tvN

복싱 서바이벌 예능 tvN ‘아이 엠 복서’가 흥행세를 이어가고 있는 가운데, 미리 보는 결승전이 예고돼 다시 한번 관심을 모으고 있다.지난 16일 K-콘텐츠 경쟁력 분석 기관인 굿데이터코퍼레이션 펀덱스 조사 결과, ‘아이 엠 복서’는 12월 2주 차 TV 비드라마 화제성 부문에서 4위, TV와 OTT 금요일 비드라마 화제성 2위를 차지했다.또 글로벌 OTT 플랫폼 시청 순위 집계 사이트 플릭스패트롤에 따르면, 지난 15일 ‘아이 엠 복서’는 디즈니+ TV쇼 부문 월드와이드 10위를 기록하며 연속으로 TOP 10에 진입해 글로벌 흥행세를 증명하고 있다.‘아이 엠 복서’는 데뷔 21년 차 배우 마동석이 처음으로 선보인 예능이다. 복싱 체육관 관장 마동석이 한국 복싱의 부활을 위해 직접 기획한 초대형 블록버스터 복싱 서바이벌이다. CJ ENM이 예능 프로그램으로는 이례적으로 최대 제작비를 투입하기도 했다.오는 19일 공개될 5회에서는 세 번째 파이트인 ‘세 개의 링’이 계속된다.이번 회차에선 결승전을 방불케하는 빅 매치가 진행된다. 전 킥복싱 헤비급 챔피언 명현만과 전국체전 연패 신화를 써 내려가고 있는 김동회의 경기가 펼쳐진다. 가로·세로 3m의 좁은 케이지 링에서 맞붙는 명현만과 김동회는 압도적인 피지컬로 케이지가 무너질 것 같은 위력을 자랑해 몰입도를 끌어올린다.특히 이 경기를 지켜보던 덱스는 “백곰이랑 불곰이 싸우는 것 같다”며 눈을 떼지 못한다. 두 선수 중 생존자는 누가 될지 궁금증이 더해진다.제작진은 “명현만과 김동회의 매치는 미리 보는 결승전이라고 봐도 될 정도로 현장에서 폭발적인 반응을 얻었다“며 ”케이지 링이라는 색다른 환경에서 최강의 상대와 맞붙게 된 복서들의 전략, 치열한 승부가 차원이 다른 긴장감과 몰입감을 선사할 예정이니 많은 기대 부탁드린다”고 말했다.tvN ‘아이 엠 복서’는 오는 19일 밤 11시에 방송된다.최종범 인턴기자