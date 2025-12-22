심현섭 다음 타자? ‘조선의 사랑꾼’ 제2의 노총각 등장에 술렁

사진=TV조선 ‘조선의 사랑꾼’ 캡처

‘조선의 사랑꾼’ 심현섭을 잇는 또 다른 노총각이 결혼에 도전한다.22일 방송하는 TV조선(TV CHOSUN) 예능 프로그램 ‘조선의 사랑꾼’에는 청송 심씨가 배출한 ‘제2의 심현섭’이 등장 예정이어서 궁금증을 자아낸다.선공개 영상에서는 영화 같은 러브 스토리로 시청자에게 감동을 선사한 심현섭이 청송 심씨 일가와 함께 등장한다. 심현섭이 ‘연못남(연애 못 해본 남자)’이던 시절, ‘청송 심씨 자손만대 잇기 운동’을 대대적으로 펼쳐 든든하게 뒷받침해준 청송 심씨들은 마침내 심현섭을 뛰어넘는 노총각을 발굴(?)했다. 이에 심씨들은 “제2의 심현섭, 노총각 장가보내기를 공식적으로 제안한다”고 ‘제2회 청송 심씨 자손만대 잇기 운동’을 떠들썩하게 알리며 다시 온 가족이 뭉쳤다.VCR로 청송 심씨들의 발족식을 지켜보던 사랑꾼 MC들도 기대에 부푼 가운데, 김국진은 “이거 너무 큰 일이 벌어지는 것 아니냐”며 혀를 내둘렀다. ‘소백남’(소개팅 백 번 한 남자) 심현섭을 뛰어넘은 더 센 노총각의 뒷모습이 공개되자, 황보라는 “누군데?”라며 호기심을 폭발시켰다. ‘심고모’ 심혜진을 비롯해 심창민, 심규혁, 심형래, 심재윤, 심문규, 심희섭, 심형탁, 심수호, 심재원 등 예체능 분야에서 뛰어난 두각을 드러낸 청송 심씨 중, 제2회 청송 심씨 자손만대 잇기 운동의 주인공은 누가 될지 기대를 모은다.김국진도 “청송 심씨 대단하십니다!”라고 극찬한 제2회 청송 심씨 자손만대 잇기 운동의 주인공은 22일 밤 10시 방송에서 공개된다.뉴스1