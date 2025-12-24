4번째 시즌인데도 식을 줄 모르는 인기…OTT가 선정한 올해 1위 ‘범죄 예능 프로그램’

‘용감한 형사들’. 티캐스트 E채널 제공

‘용감한 형사들4’가 웨이브 시사교양 부문에서 1위를 차지했다. 웨이브 제공

‘용감한 형사들4’ 24회의 한 장면. 티캐스트 E채널 제공

티캐스트 E채널 ‘용감한 형사들4’가 웨이브가 선정한 시사교양 프로그램 1위에 올랐다.온라인 스트리밍 서비스 웨이브에 따르면, ‘용감한 형사들4’는 2025년 가장 많이 사랑받은 시사교양 프로그램 TOP 50 중 1위를 기록했다.‘용감한 형사들’은 범죄와 싸우며 국민의 안전한 일상을 지키는 형사들의 수사기를 다뤄낸다. 2022년 4월 첫 방송 이후 시즌4까지 이어지고 있는 대표 범죄 예능 프로그램이다.실제 사건을 담당했던 형사들이 방송에 직접 출연해서 수사 경험담을 전하고, 범죄에 대한 경각심과 함께 범죄 예방 메시지를 전하며 시청자들로부터 꾸준하게 인기를 끌어왔다‘용감한 형사들4’는 웨이브 2025년 시사교양 1위에 선정된 데 이어, 공개 이후 웨이브 오늘의 TOP 20, VOD 다시보기 순위에서도 상위권에 오르며 인기를 입증했다.인기는 유튜브 영상 조회수에서도 드러났다. 올해 E채널 유튜브 채널에 올라온 ‘용감한 형사들4’ 요약본 중에서 지난 2월 ‘외모 콤플렉스 살인사건’을 다룬 24회는 조회수가 160만회에 달한다.이 밖에도 시즌4에서만 조회수 100만회를 넘긴 영상은 10개를 훌쩍 넘겼고, 최근 두 달간 올라온 요약본 역시 평균적으로 조회수 30만~40만회를 기록하며 식지 않는 인기를 유지하고 있다.또 프로그램은 지난 9월 범죄 예방에 대한 공헌을 인정받아 경창청 감사장을 받고, 1월에는 ‘2025 대한민국 퍼스트브랜드 대상’ 범죄 예방 부문에서도 수상하는 등 사회적 가치와 우수성을 증명했다.이런 인기에 힘입어 탄생한 디지털 스핀오프 E채널 오리지널 웹 예능 ‘형수다’는 시즌2까지 이어지고 있다.‘용감한 형사들4’는 매주 금요일 밤 9시 50분 방송되며, 넷플릭스, 티빙, 웨이브 등 주요 OTT에서도 공개된다.최종범 인턴기자