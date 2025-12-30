53세 ‘모솔’ 심권호, 연애 울렁증 고백…여성 3명 보자 뒷걸음질

사진=TV조선 ‘조선의 사랑꾼’ 캡처

전 레슬링 선수 심권호가 소개팅을 한 번도 해본 적 없다고 말했다.그는 지난 29일 방송한 TV조선 예능 프로그램 ‘조선의 사랑꾼’에서 가상 데이트를 진행했다.심권호는 제작진이 섭외한 여성 3명을 보자 뒷걸음질 쳤다.그는 “저번에 통화했던 세분이 다 나오신 거냐”며 당황했다.이어 제작진이 호칭 정리를 시키자 심권호는 “되게 부담스럽다”며 “얼굴 보고 얘기를 못 하겠다”고 말했다.그는 “오빠란 말을 몇 년째 못 들어본 것 같다. 모임도 다 남자였다”고 했다.심권호는 “소개팅이나 미팅을 한 번도 해본 적 없다”며 “1대 1은 힘들다”고 말했다.그는 “예전부터 고백했는데 거절 당할까봐 겁이 났다”고 했다.뉴시스