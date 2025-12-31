logo
‘58세’ 김성령, 폐경 고백… “다시 생리하게 해주세요” 건배사

입력 2025 12 31 07:21 수정 2025 12 31 07:21
기사 소리로 듣기
다시듣기
JTBC 예능 ‘당일배송 우리집’ 방송화면 캡처
배우 김성령(58)이 폐경을 고백했다.

30일 방송된 JTBC 예능 ‘당일배송 우리집’에서는 김성령, 배우 하지원, 방송인 장영란, 댄서 가비의 한강 위 하루살이가 펼쳐졌다.

장영란을 한강 위 ‘우리집’으로 배달된 음식을 보며 “교통체증이 아예 없다. 한강 위에서 짜장면을 먹다니 대박”이라고 환호했다.

하지원은 “드라마를 찍는 것 같다. 뭔가 현실감이 없다”며 놀라워했다.

JTBC 예능 ‘당일배송 우리집’ 방송화면 캡처
이날 가비는 언니들을 위해 무알코올 석류 스파클링 음료를 준비했다. 이에 김성령은 석류가 여성에게 좋다는 점에 착안해 “여성 호르몬을 위하여”라고 건배사를 외쳤다.

이를 들은 하지원은 “우아하게 에스트로겐으로 바꾸자”고 제안하고, 김성령은 “그 말이 생각이 안 났다. 에겐녀를 위하여”라고 건배사를 정정했다.

JTBC 예능 ‘당일배송 우리집’ 방송화면 캡처
한참을 웃은 하지원은 “우리가 호르몬에 신경을 써야 할 나이이긴 하다. 호르몬에 따라 기분이 오락가락한다”라고 토로했다. 가비도 “우리는 호르몬의 노예다. 나도 호르몬 때문에 갑자기 눈물이 나곤 한다”며 공감했다.

김성령은 이 시점에서 깜짝 고백을 했다. 그는 “난 생리가 끝났다”라고 고백해 동생들을 놀라게 했다.

JTBC 예능 ‘당일배송 우리집’ 방송화면 캡처
이에 장영란은 “우리 언니 생리 다시 하게 해달라”며 새 건배사를 외쳤다. 그러자 김성령은 “지금 나이까지 생리를 하면 큰일 난다”며 웃었다.

온라인뉴스부
