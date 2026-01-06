logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

81세 임현식 “농약 흡입 후 정신 잃고 쓰러져…응급실로”

입력 2026 01 06 10:42 수정 2026 01 06 10:42
기사 소리로 듣기
다시듣기
MBN ‘바디인사이트’
MBN ‘바디인사이트’


배우 임현식이 급성 심근경색과 농약 흡입으로 두 차례 생사의 고비를 넘겼던 경험을 털어놨다.

임현식은 5일 방송된 MBN 바디인사이트에 출연해 “죽다 살아났다기보다 죽다시피 했다가 살았다”며 말문을 열었다.

그는 “촬영을 마치고 귀가하던 중 가슴 통증이 왔다. 이전에도 몇 차례 느꼈던 통증이었지만 그날은 혼자 집에 있어 바로 응급실로 갔다”며 “급성 심근경색 진단을 받고 심장 스텐트 삽입 시술을 받았다”고 당시 상황을 전했다.

농약 흡입으로 의식을 잃었던 경험도 공개했다. 임현식은 “사과나무를 소독하려고 마스크를 쓰고 농약을 뿌리던 중 갑자기 어지럼증이 왔다. 머리가 뻐근해지면서 느낌이 이상했다”고 말했다. 이어 “동네 사람들이 쓰러진 나를 발견해 119에 신고해 응급실로 옮겼다. 이웃들 덕분에 살아났다”고 고마움을 전했다.

당시 환각 증상도 겪었다고 한다. 그는 “수천 마리 개미가 기어다니는 것처럼 보였다”고 덧붙였다.

전문의는 “제초 작업 중 농약을 흡입하면 폐와 기도가 즉각적으로 자극을 받는다”며 “기침, 호흡곤란, 어지러움이 나타날 수 있고 급성 중독으로 이어질 수 있어 각별한 주의가 필요하다”고 경고했다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
임현식이 급성 심근경색으로 받은 치료는?
TodayBest

  1. “소녀가 먼저 유혹” 14살 임신시킨 50대 남성 ‘충격’

    thumbnail - “소녀가 먼저 유혹” 14살 임신시킨 50대 남성 ‘충격’

  2. 유지태, ‘올드보이’ 촬영하며 금욕 생활 “성관계 안 했다”

    thumbnail - 유지태, ‘올드보이’ 촬영하며 금욕 생활 “성관계 안 했다”

  3. 남아 성폭행 살해한 男, 출소 후 전자발찌 찬 채 또 동성 강제추행…檢 중형 구형

    thumbnail - 남아 성폭행 살해한 男, 출소 후 전자발찌 찬 채 또 동성 강제추행…檢 중형 구형

  4. “예쁜 미대 교수 아내, 알고 보니 전과 2범…혼인취소 가능할까요?”

    thumbnail - “예쁜 미대 교수 아내, 알고 보니 전과 2범…혼인취소 가능할까요?”

  5. 81세 임현식 “농약 흡입 후 정신 잃고 쓰러져…응급실로”

    thumbnail - 81세 임현식 “농약 흡입 후 정신 잃고 쓰러져…응급실로”

  6. 박지성♥김민지, 영국 생활 근황…훌쩍 큰 아이들 공개

    thumbnail - 박지성♥김민지, 영국 생활 근황…훌쩍 큰 아이들 공개
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved