logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

‘아이돌 닮은꼴’ 이주승, “친척 형이냐는 말까지”…누구길래

강경민 기자
입력 2026 03 06 15:42 수정 2026 03 06 15:42
기사 소리로 듣기
다시듣기
이주승(왼쪽)과 ‘코르티스’ 주훈. 사진=MBC ‘나 혼자 산다’ 캡처, 연합뉴스
이주승(왼쪽)과 ‘코르티스’ 주훈. 사진=MBC ‘나 혼자 산다’ 캡처, 연합뉴스


배우 이주승이 닮은꼴 아이돌인 ‘코르티스’ 주훈 스타일로 변신한다.

6일 오후 방송되는 MBC ‘나 혼자 산다’에서는 이주승이 ‘성수동 패션 피플’에 도전장을 던진다. ‘절친’인 배우 손우현이 일일 패션 선생님으로 나서 그의 스타일 변신을 돕는다.

이주승은 2026년 가장 핫한 스타일이자 구교환, 김고은 등 패셔니스타들의 패션으로 주목받는 ‘포엣코어’(Poet Core) 룩에 도전한다. ‘포엣코어’는 최근 패션 트렌드 중 하나로, 예술가나 시인이 입을 법한 지적이고 감성적인 분위기의 스타일을 말한다.

손우현은 시인과 예술가의 감성을 듬뿍 담은 체크 재킷과 셔츠, 머플러, 안경으로 포인트를 더해 이주승만의 스타일을 추천한다. 처음 입어보는 낯선 스타일에 이주승은 “나쁘진 않은데, 완벽하진 않아”라며 깐깐한 반응을 보인다.

사진=MBC ‘나 혼자 산다’ 캡처
사진=MBC ‘나 혼자 산다’ 캡처


손우현은 “아이돌 외모가 있어”라며 이주승의 닮은꼴 아이돌 코르티스의 주훈 스타일로 변신을 제안한다. 닮은꼴 이야기에 이주승은 “친척 형이냐는 얘기를 듣는다”고 밝혔다.

스타일 변신과 더불어 그는 손우현과 함께 만든 곡도 공개한다. 작사에 참여한 이주승은 박지현에게 전화를 걸어 피드백을 요청한다. 곡을 들은 박지현은 “저 주시려고요?”라고 응수해 웃음을 자아낸다.

이주승의 스타일 변신은 6일 오후 11시 10분에 방송되는 ‘나 혼자 산다’에서 확인할 수 있다.

강경민 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
이주승이 도전하는 2026년 가장 핫한 패션 스타일은?
TodayBest

  1. “빈곤하지만 섹시”…승무원 출신 女배우, 전현무에 ‘이것’ 선물했다

    thumbnail - “빈곤하지만 섹시”…승무원 출신 女배우, 전현무에 ‘이것’ 선물했다

  2. “한국서 훼손 시신 37구 발견”…일본 대상 허위 영상 유튜버 검찰 송치

    thumbnail - “한국서 훼손 시신 37구 발견”…일본 대상 허위 영상 유튜버 검찰 송치

  3. ‘올가미’ 윤소정, 지병 없었는데…패혈증으로 입원 5일만 사망

    thumbnail - ‘올가미’ 윤소정, 지병 없었는데…패혈증으로 입원 5일만 사망

  4. “트럼프 아들과 김주애 결혼시키자” 전 세계 난리…대체 무슨 일?

    thumbnail - “트럼프 아들과 김주애 결혼시키자” 전 세계 난리…대체 무슨 일?

  5. “교도소서 애인 부르고 마약 유통”…李대통령이 지목한 박왕열은 누구

    thumbnail - “교도소서 애인 부르고 마약 유통”…李대통령이 지목한 박왕열은 누구

  6. 남매에서 부부로…부모 주선으로 ‘의붓남매’ 결혼, 무슨 사연?

    thumbnail - 남매에서 부부로…부모 주선으로 ‘의붓남매’ 결혼, 무슨 사연?
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved