‘23.8% 신화’ 로코 보증수표 나섰는데…시청률 2%대 추락한 ‘이 드라마’

SBS ‘오늘부터 인간입니다만’ 방송화면

SBS ‘오늘부터 인간입니다만’ 포스터. SBS 제공

SBS ‘오늘부터 인간입니다만’ 예고편 캡처

드라마 ‘선재 업고 튀어’로 신드롬을 일으켰던 배우 김혜윤의 복귀작으로 주목받은 SBS 금토드라마 ‘오늘부터 인간입니다만’의 시청률이 방송 2회 만에 2%대로 하락하며 흥행에 빨간불이 켜졌다.18일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 전날 방송된 ‘오늘부터 인간입니다만’ 2회는 전국 가구 기준 2.7%의 시청률을 기록했다. 이는 지난 16일 기록한 첫 방송 시청률 3.7%보다 1.0%포인트 하락한 수치로, 김혜윤의 이름값을 고려하면 아쉬움이 남는 성적이다.‘오늘부터 인간입니다만’은 인간이 되기를 거부하는 ‘MZ 구미호’ 은호(김혜윤 분)와 세계적인 축구선수 강시열(로몬 분)의 이야기를 그린 판타지 로맨틱 코미디다. 2회 방송에서는 시열의 소원을 들어주는 대가로 인간이 되지 않으려 애쓰는 은호의 고군분투와 두 사람의 예기치 못한 동거가 시작되는 과정이 그려졌다.이번 작품은 JTBC ‘SKY 캐슬’, MBC ‘어쩌다 발견한 하루’, tvN ‘선재 업고 튀어’ 등을 통해 흥행력을 입증한 김혜윤의 차기작이라는 점에서 방영 전부터 높은 관심을 받았다.그러나 공개 이후 반응은 엇갈리고 있다. 방송 직후 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)에는 작품의 완성도를 둘러싼 지적이 이어졌다. 누리꾼들은 “대사가 너무 유치하다”, “컴퓨터그래픽(CG)이 2000년대 드라마 수준”, “배우들 연기에 몰입이 안 된다” 등의 반응을 보였다.특히 판타지 장르 특성상 중요한 요소인 CG에 대한 아쉬움이 두드러졌다. MZ세대를 겨냥한 연출 역시 다소 과장되거나 가볍게 느껴졌다는 평가가 나온다.SBS 금토드라마의 흥행 흐름을 이어온 전작 ‘모범택시3’가 최종회 시청률 13.3%를 기록하며 성황리에 종영한 것과 비교하면, 후속작인 ‘오늘부터 인간입니다만’의 초반 성적은 더욱 대비된다. 전작의 시청자층을 흡수하지 못한 채 시청률이 하락세를 보이고 있는 것이다.김혜윤과 로몬이라는 청춘스타를 내세운 ‘오늘부터 인간입니다만’이 초반 부진을 딛고 시청률 반등에 성공할 수 있을지 귀추가 주목된다.유승하 인턴기자