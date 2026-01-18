“분위기 심상치 않다”…방영 2주 만에 1억뷰 돌파 눈앞 ‘한국 드라마’

tvN 월화드라마 ‘스프링 피버’가 방영 단 2주 만에 클립 영상 누적 조회수 1억 회 돌파를 눈앞에 두고 있다.18일 tvN에 따르면 ‘스프링 피버’의 클립 영상과 디지털 콘텐츠 통합 조회수는 1억 뷰 달성을 앞두고 있다. 이는 첫 방송 이후 불과 2주 만에 거둔 성과로, 앞서 tvN에서 방송된 ‘폭군의 셰프’, ‘언젠가는 슬기로울 전공의생활’, ‘선재 업고 튀어’가 방영 초반 기록했던 조회수 추이와 비슷한 속도다.‘스프링 피버’는 화제성 지표에서도 가파른 상승세를 보였다. 지난 14일 K-콘텐츠 경쟁력 분석 업체 굿데이터코퍼레이션이 발표한 TV-온라인동영상서비스(OTT) 드라마 화제성 조사 결과에 따르면, 이 작품은 전체 4위를 기록했다. 이는 방송 첫 주 대비 무려 26계단 상승한 순위다.출연진을 향한 관심도 뜨겁다. TV-OTT 통합 드라마 출연자 화제성 부문에서 주연 배우 안보현이 3위, 이주빈이 6위에 이름을 올렸다. 시청자들 사이에서는 두 배우의 케미스트리가 ‘선재 업고 튀어’의 신드롬급 인기를 떠올리게 한다는 평가가 나오고 있다.동명의 웹소설을 원작으로 한 ‘스프링 피버’는 서울에서 상처를 입고 시골 마을 신수읍으로 내려온 교사 윤봄(이주빈 분)과 마을의 경계 대상 1호인 선재규(안보현 분)의 로맨스를 그린 작품이다.안보현은 거대한 체격과 달리 귀엽고 유쾌한 반전 매력을 선보이고 있다. 이주빈은 까칠해 보이지만 내면의 상처를 지닌 인물을 섬세한 연기로 표현했다. 여기에 코믹하면서도 따뜻한 연출이 더해져 “스트레스 없이 즐길 수 있는 로맨틱 코미디”라는 호평을 얻고 있다.업계에서는 ‘스프링 피버’의 이례적인 조회수 폭증이 향후 시청률 상승으로 이어질지 주목하고 있다. ‘스프링 피버’는 첫 방송 4.8%로 순조롭게 출발한 데 이어 3회에서 5.4%를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신했다. 디지털 플랫폼을 중심으로 입소문이 확산하며 신규 시청자 유입도 가속화되는 분위기다.두 주인공의 로맨스가 본격적인 궤도에 오른 가운데 ‘스프링 피버’가 tvN의 기존 흥행 기록을 넘어설 수 있을지 관심이 쏠린다.‘스프링 피버’는 매주 월요일과 화요일 오후 8시 50분 방송된다.유승하 인턴기자