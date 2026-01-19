logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

제니, 덱스와 함께 있는 모습 ‘포착’…설레는 소식 전해졌다

입력 2026 01 19 07:51 수정 2026 01 19 07:51
기사 소리로 듣기
다시듣기
MBC ‘마니또클럽’ 방송화면 캡처
MBC ‘마니또클럽’ 방송화면 캡처


방송인 덱스와 그룹 블랙핑크 멤버 제니가 MBC 새 예능 ‘마니또 클럽’을 통해 만난다.

MBC는 다음 달 1일 첫 방송되는 ‘마니또 클럽’의 1차 티저 영상을 공개하며 출연진들의 첫 마니또 활동을 예고했다. ‘마니또 클럽’은 하나를 받으면 둘로 나눌 줄 아는 사람들의 모임을 콘셉트로 한 언더커버 선물 버라이어티 프로그램으로, 출연진들이 무작위로 마니또 관계를 부여받은 뒤 정체를 숨긴 채 선물을 전달해야 한다.

공개된 티저 영상에는 “당신은 마니또 클럽에 초대됐습니다”라는 문구와 함께 제니와 덱스를 비롯해 노홍철, 추성훈, 이수지가 첫 마니또 미션에 몰입한 모습이 담겼다. 노홍철은 “내 마니또는 누가 될까”라며 주변을 살피고, 덱스는 “나 어떤 선물 받을까?”라며 선물에 대한 기대감을 드러냈다.

훈훈한 분위기도 잠시, 예고 없이 닥친 긴박한 상황에 출연진들은 놀라는 모습을 보인다. ‘절대 정체를 들키지 말 것’이라는 규칙이 주어진 가운데, 출연진들은 마니또에게 자신의 정체를 숨긴 채 추격전에 돌입한다.

제니는 운전대를 잡고 “지금 당장 출발해야 해요!”라고 외치며 무대 위와는 다른 반전 매력을 보여준다. 덱스 역시 “지금 바로 차에 타! 뛰실 수 있죠?”라며 작전사령관 같은 모습을 예고해 눈길을 끈다.

마니또 미션이 끝난 뒤에는 출연진 전원이 하나의 팀이 돼 더 많은 사람들에게 특별한 하루를 선물하는 ‘시크릿 마니또’ 코너도 이어질 예정이다.

MBC 새 예능 ‘마니또 클럽’은 다음 달 1일 오후 6시 10분 첫 방송된다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
MBC 새 예능 ‘마니또 클럽’의 기본 게임 규칙은?
TodayBest

  1. 전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

    thumbnail - 전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

  2. 70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

    thumbnail - 70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

  3. 조혜련, 아들과 헤어진 지 4개월…“보고 싶다” 오열

    thumbnail - 조혜련, 아들과 헤어진 지 4개월…“보고 싶다” 오열

  4. 박나래 두 달 만에 복귀? “변함 없다…해야 할 일 있어” 입 열었다

    thumbnail - 박나래 두 달 만에 복귀? “변함 없다…해야 할 일 있어” 입 열었다

  5. 이덕화 “10t 버스에 깔려 50번 넘는 대수술” 장애 3급 판정받은 이유

    thumbnail - 이덕화 “10t 버스에 깔려 50번 넘는 대수술” 장애 3급 판정받은 이유

  6. 대통령은 더 해달라는데 방송은 조롱?…BTS에 멕시코 발칵 뒤집혔다

    thumbnail - 대통령은 더 해달라는데 방송은 조롱?…BTS에 멕시코 발칵 뒤집혔다
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved