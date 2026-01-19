‘넷플릭스 1위’ 찍고 재회…3년 만에 ‘시즌3’ 확정한 ‘한국 드라마’

티빙 오리지널 시리즈 ‘유미의 세포들’ 방송화면

티빙 오리지널 시리즈 ‘유미의 세포들’ 포스터

티빙 제공

티빙의 효자 IP이자 국내 최초로 실사와 3D 애니메이션을 결합한 드라마 ‘유미의 세포들’이 3년 만에 시즌3로 돌아온다. 주인공 김고은이 일찌감치 출연을 확정한 가운데 원작 팬들이 가장 기다려온 ‘신순록’ 역에는 라이징 스타 김재원이 낙점됐다.19일 티빙에 따르면 오리지널 시리즈 ‘유미의 세포들’ 시즌3 제작이 확정됐다. 지난 2022년 시즌2 종영 이후 약 3년 만의 귀환이다.시즌3는 스타 작가가 되어 돌아온 유미(김고은 분)와 여전히 유미의 행복만을 위해 분투하는 세포들이 다시 한번 성장하고 사랑하는 이야기를 담을 예정이다.누적 조회수 34억뷰를 기록한 이동건 작가의 동명 웹툰을 원작으로 한 이 시리즈는 시즌1에서 안보현(구웅 역), 시즌2에서 박진영(유바비 역)이 유미의 연인으로 활약하며 큰 인기를 끌었다.특히 실사와 3D 애니메이션을 결합한 독창적인 연출로 ‘드라마의 진화’라는 평가를 받으며 티빙의 유료 가입자 수 증가를 견인한 작품인 만큼, 시리즈의 대미를 장식할 시즌3의 서사에도 관심이 쏠린다.가장 큰 화두였던 유미의 마지막 연애 상대 ‘신순록’ 역은 배우 김재원이 맡는다. 신순록은 연하남 특유의 풋풋함에 일 앞에서는 철저한 면모를 지닌 반전 매력의 인물로, 원작에서 유미와 결혼까지 골인하는 캐릭터다.김재원은 tvN 드라마 ‘우리들의 블루스’에서 배우 차승원의 아역으로 얼굴을 알린 뒤, 넷플릭스 ‘하이라키’와 JTBC ‘킹더랜드’ 등을 통해 필모그래피를 쌓아왔다.유미 역의 김고은과 김재원의 만남은 이번이 처음이 아니다. 두 사람은 지난해 공개된 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘은중과 상연’에서 호흡을 맞춘 바 있다. ‘은중과 상연’은 넷플릭스 ‘오늘 대한민국의 TOP10 시리즈’ 1위는 물론 글로벌 TV쇼 비영어 부문 5위에 오르며 전 세계적인 주목을 받았다.두 배우가 검증된 케미스트리를 바탕으로 ‘유미의 세포들’ 시즌3에서 선보일 핑크빛 로맨스에 팬들의 기대감도 커지고 있다.‘유미의 세포들’ 시즌3는 올 상반기 티빙을 통해 독점 공개될 예정이다. 3년의 공백을 깨고 돌아온 세포 마을이 어떤 기록을 써 내려갈지 관심이 쏠린다.유승하 인턴기자