logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

‘60세’ 이금희, 전 남친들 얘기 중 30세 연하 男연예인 언급 “얼굴 본다”

입력 2026 01 20 10:30 수정 2026 01 20 10:30
기사 소리로 듣기
다시듣기
21일 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’ 한 장면. MBC 제공
21일 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’ 한 장면. MBC 제공


아나운서 출신 방송인 이금희(60)가 이상형을 공개한다.

오는 21일 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’는 이금희, 염경환, 구혜선, 전민기가 게스트로 출연해 ‘2026 말말말 : 말하는 대로!’ 특집으로 꾸며진다.

KBS1 ‘아침마당’ 최장수 진행자였던 이금희는 프로그램 하차 후 방송을 볼 수 없었던 특별한 이유를 털어놓으며 스튜디오를 웃음바다로 만든다.

21일 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’ 한 장면. MBC 제공
21일 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’ 한 장면. MBC 제공


이금희는 전 남친들에 관한 얘기와 솔직한 연애관도 공개된다. 그는 “남자의 얼굴을 본다”고 말하면서 이상형으로 자신보다 30세 어린 그룹 방탄소년단(BTS) 뷔를 언급한다.

이어진 이상형 밸런스 게임에선 예상치 못한 선택지를 제안하는 MC들로 인해 휘청이는 모습을 보여 큰 웃음을 안긴다.

21일 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’ 한 장면. MBC 제공
21일 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’ 한 장면. MBC 제공


이금희는 또 ‘TMI’의 진짜 의미를 재정의하며, 대화 속 정보와 공감의 균형에 대한 ‘말의 철학’을 전해 눈길을 끈다. 그러면서 모두의 앞날을 축복하며 명언 같은 말들을 쏟아내 감탄을 자아낸다.

이금희는 이날 방송에서 초등학교 4학년 때부터 아나운서가 되겠다고 말하고 다녔다며, 그 말이 결국 현실이 됐다고 회상하기도 한다. 그는 “가장 좋은 노후는 은퇴하지 않는 것”이라며 고(故) 송해를 언급, 장수 방송인으로 살고 싶은 소신을 밝혀 MC들의 공감을 끌어낸다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
이금희가 언급한 이상형은 누구인가?
TodayBest

  1. 전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

    thumbnail - 전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

  2. 70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

    thumbnail - 70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

  3. 조혜련, 아들과 헤어진 지 4개월…“보고 싶다” 오열

    thumbnail - 조혜련, 아들과 헤어진 지 4개월…“보고 싶다” 오열

  4. 박나래 두 달 만에 복귀? “변함 없다…해야 할 일 있어” 입 열었다

    thumbnail - 박나래 두 달 만에 복귀? “변함 없다…해야 할 일 있어” 입 열었다

  5. 이덕화 “10t 버스에 깔려 50번 넘는 대수술” 장애 3급 판정받은 이유

    thumbnail - 이덕화 “10t 버스에 깔려 50번 넘는 대수술” 장애 3급 판정받은 이유

  6. 대통령은 더 해달라는데 방송은 조롱?…BTS에 멕시코 발칵 뒤집혔다

    thumbnail - 대통령은 더 해달라는데 방송은 조롱?…BTS에 멕시코 발칵 뒤집혔다
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved