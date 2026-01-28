반전 흥행은 없었다…결국 시청률 2.8%로 종영한 한국 ‘법정 로맨스’

시청률 부진을 겪던 지니 TV 오리지널 드라마 ‘아이돌아이’가 결국 최종회에서 시청률 2%대를 기록하며 반전 흥행 없이 극을 마무리했다.28일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면, 전날 ENA 채널에서 방송된 ‘아이돌아이’는 최종회(12회)에서 전국 가구 기준 시청률 2.8%를 기록했다. 지난 26일 방송된 11회 시청률 3.4%보다 0.6%p(포인트) 떨어진 수치다.‘아이돌아이’는 1회 1.9% 시청률로 출발해 2~3%대 시청률에 머물며 부진을 겪어왔다. 5회에서 자체 최고 시청률로 3.5%를 기록했지만, 이후 이를 넘어서는 기록을 세우진 못했다.기본적으로 최고 시청률 4%를 기록했던 ENA 채널 전작들과 비교해도 다소 아쉬운 성적이다. 앞서 방영된 ENA 월화드라마 ‘금쪽같은 내 스타’, ‘착한 여자 부세미’, ‘UDT: 우리 동네 특공대’는 각각 최고 시청률 4.3%, 7.1%, 5.0%를 기록한 바 있다.‘아이돌아이’는 팬심 만렙의 스타 변호사 맹세나(최수영 분)가 살인 용의자로 몰린 최애 아이돌 도라익(김재영 분)의 사건을 맡으며 벌어지는 미스터리 법정 로맨스다.최종회에서는 거듭되는 위기를 지나 각자의 일상을 되찾은 맹세나와 도라익의 모습이 그려졌다. 팬과 최애, 변호사와 용의자를 지나 서로가 서로의 버팀목이자 일상 속 동반자가 된 두 사람의 관계는 해피엔딩을 선사했다.한편 극에서 열연을 펼친 최수영과 김재영은 숨 가쁘게 작품 활동을 이어갈 계획이다. 최수영은 지니 TV 오리지널 드라마 ‘남남’ 시즌2, 김재영은 티빙 오리지널 드라마 ‘내가 떨릴 수 있게’로 돌아온다. 두 작품 모두 2026년 방영 예정이다.‘아이돌아이’의 후속으로는 배우 이나영·이청아·정은채가 주연을 맡은 ‘아너: 그녀들의 법정’이 방송된다. 오는 2월 2일 오후 10시 지니 TV와 ENA를 통해 첫 공개된다.최종범 인턴기자