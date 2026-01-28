“♥이광수 질투하겠네”…이선빈, ‘훈남 배우’와 친분 과시

사진= SBS ‘틈만 나면,’

배우 이선빈과 김영대가 예능 나들이를 통해 ‘현실 남매’ 케미를 선보였다.지난 27일 방송된 SBS TV 예능 프로그램 ‘틈만 나면,’에는 연예계의 소문난 절친 선후배인 이선빈과 김영대가 게스트로 출연했다. 이날 이선빈은 옆에 앉은 김영대를 지칭하며 “거의 친동생”이라며 각별한 애정을 드러냈다.두 사람의 인연은 작품 활동을 통해 시작됐다. 유연석이 “작품을 하면서 좀 친해졌냐”고 묻자 이선빈은 망설임 없이 “맞다”라고 답했다.이선빈은 김영대에 대해 “신경 쓰이는 동생이다. 손 많이 가고 착하고 그런 동생”이라며 폭로했다.이 말을 들은 유재석은 “나한테 이광수 같은 존재 아니냐”라고 정곡을 찔러 현장을 웃음바다로 만들었다. 이선빈의 실제 연인인 이광수가 유재석에게 늘 구박받으면서도 챙김받는 ‘손 많이 가는 존재’인 것을 빗대어 표현한 것이다.이어지는 대화에서도 두 사람의 캐릭터는 확실했다. 김영대가 “전 누나는 없고 여동생이 있다”고 밝히자 이선빈은 “그래서 제가 매운 누나를 맡고 있다”고 말했다.김영대는 이선빈에 대해 “다정하고 같이 있으면 좋은 에너지가 나오는 누나”라고 칭찬을 건넸다. 이에 이선빈은 쑥스러운 듯 “어디서 준비 해왔냐”고 장난스럽게 맞받아치며 훈훈한 분위기를 만들었다.온라인뉴스부