전원주 “남편, 예쁜 여자 데리고 호텔 들어가…현장에서 검거”

배우 전원주와 2013년 사별한 남편. 자료 : 유튜브 ‘전원주인공’

배우 전원주가 과거 남편의 바람 현장을 잡은 일화를 전했다.전원주는 27일 유튜브 채널 ‘전원주인공’에서 ‘40년 절친’ 서우림과 함께 남편의 납골당을 찾는 모습을 공개했다. 전원주는 2013년 남편과 사별했다.서우림은 전원주의 남편에 대해 “너무 좋은 분”이라고 회상했지만 전원주는 “너는 모른다. 여자관계도 있고, 돈도 나가서 막 썼다”며 손사래를 쳤다.전원주는 이어 “내가 한창 바쁠 때 누가 나에게 전화해서 ‘남편이 어떤 예쁜 여자를 데리고 호텔로 들어간다’고 하더라”면서 남편이 여자를 자주 만나던 오피스텔에 대한 정보를 입수했다고 설명했다.이에 성우 출신인 전원주는 장기를 십분 발휘해 남편을 상대로 ‘위장 수사’를 벌였다. 전원주는 자신의 휴대전화가 아닌 다른 휴대전화로 남편에게 전화를 걸고 젊은 여성의 목소리로 “오피스텔에 있는 여자입니다. 이리 와주세요. 뵙고 싶어요”라고 말했다.이에 남편이 한껏 들떠 “네”라고 답했다. 전원주는 남편과 만나기로 한 오피스텔 안에 들어가 앉아서 남편을 기다렸다.남편은 넥타이를 손으로 움켜쥔 채 “날아왔다”고 전원주는 회상했다. 전원주는 “내가 문 앞에 딱 앉아있으니 남편이 날 보고 기절했다”면서 “목소리를 속이니 마누라인데도 몰랐다”고 폭소했다.전원주는 이전에도 여러 인터뷰 등을 통해 남편의 바람기 탓에 고생했다고 털어놓은 바 있다. 전원주는 이날 남편의 납골당을 찾아 “내가 갈 때까지 기다리라”며 울먹였다.온라인뉴스부