시청률 기본 20% 나오는 시간대인데…이번엔 캐스팅까지 역대급인 ‘KBS 새 주말극’

‘사랑을 처방해드립니다’에서 양동익 역을 맡은 배우 김형묵. KBS 2TV

‘사랑을 처방해 드립니다’ 포스터. KBS 2TV

‘사랑을 처방해 드립니다’ 예고편 갈무리. KBS 2TV

‘사랑을 처방해 드립니다’. KBS 2TV

매 작품마다 최고 시청률 20% 달성을 기본으로 하는 KBS 주말드라마가 이번에는 배우 진세연·박기웅 등의 화려한 주연 조합을 앞세워 ‘사랑을 처방해드립니다’로 시청자들과 만난다.KBS 2TV 새 주말드라마 ‘사랑을 처방해 드립니다’는 오는 31일 오후 8시 첫 방송된다. 이 드라마는 30년 동안 악연으로 얽혔던 두 집안이 오해를 풀고 서로의 상처를 보듬으며, 결국 하나의 가족으로 다시 태어나는 이야기를 그려낸다.극본은 드라마 ‘옥씨부인전’, ‘엉클’ 등을 집필한 박지숙 작가가 맡았고, 연출은 드라마 ‘진짜가 나타났다!’, ‘사랑은 뷰티풀 인생은 원더풀’ 등을 선보인 한준서 감독이 담당했다. 주연 배우로는 박기웅, 진세연, 김승수, 유호정, 김형묵, 소이현 등이 출연한다.KBS 주말드라마가 방영되는 시간대는 최고 시청률 20% 돌파가 낯설지 않은 ‘황금 시간대’로 꼽힌다. 실제 앞서 같은 시간대에 편성됐던 ‘독수리 5형제를 부탁해’(최고 시청률 21.9%)와 ‘화려한 날들’(최고 시청률 20.5%)은 연달아 최고 시청률 20%대를 기록해 흥행한 바 있다. ‘사랑을 처방해 드립니다’가 이 흐름을 이어받을 수 있을지 관심이 쏠리는 이유다.주연 배우 라인업도 눈길을 끈다. 진세연과 박기웅, 김승수와 유호정은 앞선 작품에서 이미 호흡을 맞춘 바 있어 검증된 조합을 자랑한다.진세연과 박기웅은 2012년 방송된 KBS 2TV 드라마 ‘각시탈’ 이후 14년 만에 재회한다. 당시 박기웅은 극 중에서 진세연을 짝사랑하는 역을 맡았던 만큼, 이번 드라마에서 두 사람의 사랑이 이어질지 궁금증이 더해진다.김승수와 유호정은 MBC 드라마 ‘깍두기’, ‘사랑해서 남주나’에 이어 세 번째 부부 연기를 펼칠 예정이다. 특히 유호정은 2015년 SBS ‘풍문으로 들었소’ 이후 약 11년 만에 주말극으로 복귀해 기대를 모으고 있다.최근 공개된 종합 예고 영상은 드라마 속 흥미진진한 세계관을 드러냈다.종합 예고 영상은 길 하나를 사이에 두고 치열한 신경전을 벌이는 ‘공명정대한’ 의원 공정한(김승수 분)과 ‘양지바른’ 한의원 양동익(김형묵 분)의 모습으로 시작한다. 두 사람은 서로를 향해 “돈독 오른 속물”과 “정의로운 척하는 위선자”라며 거침없이 독설을 내뱉는다.여기에 차세리(소이현 분)의 “재수 없어”라는 짧고 굵은 한마디와 한성미(유호정 분)의 “진짜 상극이야”라는 탄식이 더해지며 두 집안 사이에 흐르는 심상치 않은 기류를 짐작게 한다.악연의 뿌리는 각 집안의 어른인 양선출(주진모 분)과 나선해(김미숙 분)로부터 시작된다. 긴 한숨을 내쉬는 양선출과 충격을 받은 듯한 얼굴의 나선해 위로 “한의원 할아버지 부인이랑 병원 약사 할머님의 남편분이 눈 맞아서 도망이라도 가셨어?”라는 대사가 흘러 나와 베일에 싸인 과거에 대한 궁금증이 증폭된다.이후 한국으로 돌아온 양현빈(박기웅 분)과 그를 마주하고 당혹감을 감추지 못하는 공주아(진세연 분)의 모습이 이어진다. 어린 시절 첫사랑인 두 사람은 예상치 못한 사건을 계기로 재회하게 된다. 주먹을 꽉 쥐고 “죽여버려야지”라고 이를 가는 공주아의 모습은 이들의 순탄치 않은 앞날을 예고한다.한편 연출을 맡은 한준서 감독은 작품과 관련해 “무겁고 어두운 장르물 대신 부담 없고 편안한 드라마를 찾는다면, 또 배우들의 맛깔난 연기력을 만끽하며 실컷 웃다가 울고 싶다면 우리 드라마가 그 기대에 부응하는 제대로 된 처방전을 내드리도록 하겠다”고 포부를 밝혔다.50부작으로 기획된 KBS 주말드라마 ‘사랑을 처방해 드립니다’가 전작들에 이어 안방극장을 사로잡을 수 있을지, 탄탄한 캐스팅 조합으로 새로운 흥행 역사를 써낼 수 있을지 시청자들의 관심이 집중된다.최종범 인턴기자