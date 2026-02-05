찻잔으로 얼굴 벅벅 ‘경악’…이정현, 독특한 피부 관리법 공개

KBS ‘신상출시 편스토랑’

가수 겸 배우 이정현이 세월을 역행한 동안 피부의 비밀을 전격 공개한다.오는 6일 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’에서는 자타공인 ‘피부 미인’ 이정현의 생생한 아침 루틴이 담긴 VCR이 공개된다.영상 속 이정현은 잠에서 깨자마자 세면대로 향했다. 화장기 전혀 없는 완전한 민낯임에도 무결점 도자기 피부를 과시해 스튜디오를 술렁이게 했다. 이를 지켜보던 MC 효정은 “바로 일어나신 거 맞아요?”라며 믿기지 않는다는 듯 되물었다.그는 “평소 피부 관리법을 물어보시는 분들이 많다”며 자신만의 아침 피부 케어 루틴을 세세히 공유했다. 세안법부터 시작해 기초 제품을 바르는 순서까지 꼼꼼히 설명하는 이정현의 강의에 출연진 모두가 필기 도구를 꺼내 드는 진풍경이 벌어지기도 했다. 특히 그는 “이것부터 발라야 한다”며 강조해 호기심을 자극했다.더욱 놀라운 장면은 기초 화장을 마친 뒤에 펼쳐졌다. 이정현은 “19세 때부터 해 온 것이 있다”며 갑자기 손에 들고 있던 찻잔을 이용해 자신의 얼굴과 목 라인을 문지르기 시작했다.다소 과격해 보이는 이정현의 돌발 행동에 지켜보던 이들이 경악하자 그는 평온한 표정으로 “이거만 한 게 없다”며 찻잔 마사지의 탁월한 효과를 적극적으로 홍보했다.이정현의 홈케어 풀 스토리는 6일 오후 8시 30분 방송을 통해 확인할 수 있다.온라인뉴스부