‘7.3%’ 시청률 또 경신…KBS에서 새 기록 도전하는 ‘이 드라마’

KBS2 ‘은애하는 도적님아’ 방송화면

KBS2 ‘은애하는 도적님아’ 포스터

KBS2 ‘은애하는 도적님아’ 스틸

종영까지 4회를 남기고 시청률 7.3%로 자체 최고 기록을 경신한 KBS2 ‘은애하는 도적님아’가 역대 KBS2 토일 미니시리즈 중에서 새로운 기록을 써낼 수 있을지 관심이 집중된다.9일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 전날 방송된 KBS2 토일 미니시리즈 ‘은애하는 도적님아’ 12회는 전국 가구 기준 시청률 7.3%를 기록해 자체 최고 기록을 경신했다.이번 자체 최고 시청률 경신이 ‘은애하는 도적님아’가 재도약하는 발판이 될 수 있을지 관심이 집중된다. 앞서 드라마는 첫 회 시청률 4.3%로 출발해 방영 5회 만에 7%대까지 진입했다. 다만 8회에서 7.1%로 정점을 찍은 뒤로 시청률은 뚜렷한 상승세 없이 정체 흐름을 보였다. 이런 가운데 자체 최고 기록을 경신한 12회를 기점으로 시청률 상승세 기조로 다시 돌아설 수 있을지 주목된다.이와 함께 KBS2 토일 미니시리즈에서 새로운 기록을 써낼 수 있을지에도 시선이 집중된다.지난해 방영된 KBS2 동시간대 전작 ‘트웰브’, ‘운수 좋은 날’, ‘마지막 썸머’는 줄줄이 흥행에 실패한 바 있다. ‘트웰브’는 첫 회 8.1%로 출발했으나 시청률이 2%대까지 떨어지며 종영했고, ‘운수 좋은 날’과 ‘마지막 썸머’는 각각 최고 시청률 5.1%, 2.7%를 기록하며 다소 부진한 성적으로 막을 내렸다.‘은애하는 도적님아’가 현재의 기세를 이어간다면, 최근 KBS2 토일 미니시리즈 중에서 가장 높은 시청률을 보유한 ‘트웰브’(8.1%)를 뛰어넘고 새 기록을 써낼 수 있을 것으로 예상된다.‘은애하는 도적님아’는 낮에는 의녀, 밤에는 의적 길동으로 살아가는 홍은조(남지현 분)와 그를 쫓던 도월대군 이열(문상민 분)의 영혼이 바뀌면서 벌어지는 이야기를 그린다.12회에서는 홍은조와 이열이 힘을 합쳐 왕 이규(하석진 분)의 폭정으로부터 기녀들을 빼돌린 가운데 도승지 임사형(최원영 분)의 복수로 인해 이열이 위기를 맞는 모습이 그려졌다.임사형의 아들 임승재(도상우 분)는 자신의 관직을 박탈한 이열에게 원한을 품고 그를 제거할 기회를 노리고 있었다. 이를 모르고 있던 홍은조의 영혼은 이열의 몸에 깃든 상태로 궐 밖으로 나섰고 외진 곳에서 임승재의 무사에게 공격받아 물속에 빠져버렸다.그 순간 홍은조와 이열의 영혼이 바뀌며 제자리로 돌아갔다. 물속으로 가라앉던 이열은 “너의 죽음도 대신할 날이 올 거라고, 나의 답은 기꺼이”라며 홍은조를 위해 죽음도 대신할 수 있다는 마음을 드러내 먹먹함을 안겼다. 생사의 기로에 놓인 이열이 다시 살아날 수 있을지 궁금증을 더했다.총 16부작으로 기획된 ‘은애하는 도적님아’는 종영까지 4회를 남겨 두고 있다. 흥미진진한 전개로 시청률 상승을 견인하고 있는 ‘은애하는 도적님아’가 마지막까지 흥행세를 이어가며 KBS2 토일 미니시리즈의 새로운 기록을 써낼 수 있을지 기대가 모인다.최종범 인턴기자