“팬티 절반 이상 흘러내려”…‘놀토’서 아이돌 노출 사고

tvN 예능 프로그램 ‘놀라운 토요일’ 방송화면

tvN 예능 프로그램 ‘놀라운 토요일’ 방송화면

그룹 올데이 프로젝트 멤버 타잔이 예능 프로그램에서 텀블링을 선보이던 중 속옷이 드러나는 해프닝을 겪었다.지난 10일 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘놀라운 토요일’에는 올데이 프로젝트 멤버 애니, 타잔, 베일리, 우찬, 영서가 게스트로 출연했다.이날 방송에서 올데이 프로젝트는 애피타이저 비프 타르트를 걸고 진행된 ‘몸으로 말해요’ 게임에서 패배해 음식을 맛볼 기회를 놓쳤다.이에 출연진이 개인기를 선보이면 시식을 허락하겠다고 제안하자 타잔이 멤버들을 위해 나섰다.타잔은 즉석에서 화려한 텀블링을 선보였고, 이를 지켜본 문세윤은 “빨리 줘라”며 감탄했다.그러나 이 과정에서 타잔의 속옷이 크게 드러나면서 출연진의 시선이 쏠렸다. MC 붐은 “팬티의 절반 이상이 흘러내렸다”고 지적했고, 한해와 넉살은 “팬티 아니고 새깅”이라며 패션 스타일이라고 설명해 웃음을 자아냈다.‘새깅 패션’은 바지를 허리 아래로 내려 입어 속옷 일부가 보이도록 연출하는 스타일을 뜻한다.결국 타잔은 개인기를 인정받아 비프 타르트를 획득했고, 멤버들과 함께 음식을 나눠 먹었다. 타잔은 음식을 맛본 뒤 “죽이네요. 셰프님 진짜 미남이시다”라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.온라인뉴스부