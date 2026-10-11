정보석 ‘머슬마니아’ 출신 아들 공개…“너무 멋있다” 감탄

KBS2 ‘살림남’ 방송화면 캡처

배우 정보석이 자신을 쏙 빼닮은 둘째 아들을 공개해 눈길을 끌었다.지난 10일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘살림하는 남자들 시즌2’에서는 화장품 회사 최고경영자(CEO)로 변신한 정보석의 일상이 그려졌다.이날 정보석은 유럽 시장 진출을 목표로 개발 중인 신제품 회의를 마친 뒤 아내와 함께 둘째 아들 정우주 씨가 운영하는 제빵소를 방문했다.훤칠한 키와 탄탄한 체격을 자랑하는 정씨가 등장하자 방송인 은지원은 “너무 멋있다”며 감탄했다.정보석은 아들을 소개하며 “운동선수를 했다. 근육 자랑하는 거”라고 말했다. 실제로 정씨는 머슬마니아 세계대회에서 3위를 차지한 경력이 있는 것으로 알려졌다.현재 제빵소를 운영 중인 정씨는 “햇수로 3년째 제빵소를 운영하고 있다”며 “아버지가 오시면 루틴이 있다. 식품위생감시원보다 까다롭게 보신다”고 밝혀 웃음을 자아냈다.정씨는 아버지가 과거 볼링장과 참치 가게, 키즈카페 등 다양한 사업에 도전했던 사실도 공개했다.정보석은 사업에 몰두하느라 두 아들을 충분히 돌보지 못했던 과거를 떠올리며 미안한 마음을 드러냈다.그는 “아버지는 그래야 되는 줄 알았다. 그래야 애가 바르게 자랄 수 있다고 생각했다”며 “그런 지점이 마음이 아프다”고 털어놨다.온라인뉴스부