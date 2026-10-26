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“남자 90%는 바람피우지 않을까” 배우 윤미라, 외도 문제에 한 말

입력 2026 10 26 09:36 수정 2026 10 26 09:36
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SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’ 방송화면 캡처
SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’ 방송화면 캡처


배우 윤미라(74)가 결혼하지 않은 덕분에 젊음을 유지할 수 있었던 것 같다며 남자들의 외도에 대한 생각을 밝혔다.

지난 25일 방송된 SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’에서는 윤미라가 여동생과 만나 한 호텔에서 아침 식사를 하며 결혼·연애에 관한 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

윤미라는 피부 관리에 대한 이야기가 나오자 “사람들이 이 나이에도 왜 주름이 없냐고 묻는다”며 “부모님을 잘 만나서 타고난 것 같다”고 말했다.

그는 동안을 유지하는 비결 중 하나로 결혼하지 않은 것을 꼽았다.

윤미라는 “결혼한 사람들은 남편, 자식들 신경 쓰느라 늙게 되지 않나”라고 설명했다.

SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’ 방송화면 캡처
SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’ 방송화면 캡처


이어 “아는 언니가 여자가 제일 속 썩는 게 남편 때문이라고 하더라”고 지인에게 들은 말을 전하면서 “밖에 나가서 바람피우는 게 비일비재하지 않냐”고 했다.

여동생이 “다 그러지는 않겠지”라고 하자 윤미라는 “90%는 그러지 않을까. 남자들은 처음 보는 여자 좋아하잖아”라고 말해 웃음을 자아냈다.

이어 “그런 걸 안 했기 때문에 미모를 유지하지 않았나 싶다. 일장일단이 있다”고 했다.

SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’ 방송화면 캡처
SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’ 방송화면 캡처


윤미라는 그러면서도 새로운 인연에 대한 기대를 내비치기도 했다.

그는 “나도 포기하진 않았다. 앞으로 짝이 있겠지”라고 말했다.

여동생이 “언니는 연하가 어울릴 것 같다”고 하자 윤미라는 “내가 원래는 연상을 좋아했다. 4살 연상까지가 좋았다”면서 “그런데 지금은 4살 연상이면 안 된다. 오히려 4살 연하”라며 웃었다.

온라인뉴스부
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