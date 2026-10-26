다비치 강민경, 보복운전 당했다…“집까지 쫓아와” 충격

가수 강민경이 보복운전 트라우마를 고백했다. 유튜브 ‘요정재형’ 캡처

유튜브 ‘요정재형’ 강민경

유튜브 ‘요정재형’ 강민경

유튜브 ‘요정재형’ 강민경

가수 강민경이 보복운전 트라우마를 고백했다.25일 유튜브 채널 ‘요정재형’에는 ‘면허 딴 지 일주일 되던 날, 강민경이 포르쉐를 들고 나에게로 왔다’는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 정재형은 강민경에게 운전 연수를 받았다.운전대를 잡은 정재형이 앞서가는 차량이 차선을 밟고 주행하는 모습을 지적하며 강민경에게 “가서 좀 혼내주고 싶지 않느냐”라고 하자 강민경은 “나는 운전할 때 아무런 화가 없다”고 말했다.강민경은 “운전할 때 찍소리도 안 낸다”며 “빵하고 클랙슨(경적)을 울렸다가 진짜 못된 사람을 만나면 보복운전을 당한다”고 토로했다.그는 “어렸을 때 보복운전을 당하고 트라우마가 생겼다”며 “비가 억수로 많이 내리는 날이었는데, 옆 차량과 비슷한 속도로 가고 있었다. 내 차가 가는 길에 웅덩이가 있어서 그 물이 옆 차에 확 튀었었다”고 전했다.이어 “옆 차도 놀랐을 것”이라며 “그런데 나도 어쩔 수 없었던 것 아니냐. 미안한데 미안하다고 말도 못 하고 빗길에 창밖으로 손을 흔들 수도 없었다”고 했다.그러면서 “그 사람이 너무 화가 났는지 우리 집까지 나를 쫓아오더라”라며 “그때 내가 20세였다. 해코지당할까 봐 내리기가 무서워서 빙글빙글 계속 돌았더니 나중에 가더라. 너무 무서웠던 경험”이라고 털어놨다.이에 정재형은 “진짜 조심해야 한다. 다 똑같은 사람일 수 없다”며 “괜히 클랙슨을 울렸다가 그거에 화를 내는 사람도 많다”고 공감했다.온라인뉴스부