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다비치 강민경, 보복운전 당했다…“집까지 쫓아와” 충격

입력 2026 10 26 10:48 수정 2026 10 26 10:48
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가수 강민경이 보복운전 트라우마를 고백했다. 유튜브 ‘요정재형’ 캡처
가수 강민경이 보복운전 트라우마를 고백했다. 유튜브 ‘요정재형’ 캡처


가수 강민경이 보복운전 트라우마를 고백했다.

25일 유튜브 채널 ‘요정재형’에는 ‘면허 딴 지 일주일 되던 날, 강민경이 포르쉐를 들고 나에게로 왔다’는 제목의 영상이 올라왔다.

공개된 영상에서 정재형은 강민경에게 운전 연수를 받았다.

운전대를 잡은 정재형이 앞서가는 차량이 차선을 밟고 주행하는 모습을 지적하며 강민경에게 “가서 좀 혼내주고 싶지 않느냐”라고 하자 강민경은 “나는 운전할 때 아무런 화가 없다”고 말했다.

강민경은 “운전할 때 찍소리도 안 낸다”며 “빵하고 클랙슨(경적)을 울렸다가 진짜 못된 사람을 만나면 보복운전을 당한다”고 토로했다.

유튜브 ‘요정재형’ 강민경
유튜브 ‘요정재형’ 강민경


유튜브 ‘요정재형’ 강민경
유튜브 ‘요정재형’ 강민경


그는 “어렸을 때 보복운전을 당하고 트라우마가 생겼다”며 “비가 억수로 많이 내리는 날이었는데, 옆 차량과 비슷한 속도로 가고 있었다. 내 차가 가는 길에 웅덩이가 있어서 그 물이 옆 차에 확 튀었었다”고 전했다.

이어 “옆 차도 놀랐을 것”이라며 “그런데 나도 어쩔 수 없었던 것 아니냐. 미안한데 미안하다고 말도 못 하고 빗길에 창밖으로 손을 흔들 수도 없었다”고 했다.

유튜브 ‘요정재형’ 강민경
유튜브 ‘요정재형’ 강민경


그러면서 “그 사람이 너무 화가 났는지 우리 집까지 나를 쫓아오더라”라며 “그때 내가 20세였다. 해코지당할까 봐 내리기가 무서워서 빙글빙글 계속 돌았더니 나중에 가더라. 너무 무서웠던 경험”이라고 털어놨다.

이에 정재형은 “진짜 조심해야 한다. 다 똑같은 사람일 수 없다”며 “괜히 클랙슨을 울렸다가 그거에 화를 내는 사람도 많다”고 공감했다.

온라인뉴스부
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