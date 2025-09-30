logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

악뮤 수현 맞아? “위고비 NO”…순례길 걸으며 살 다 뺐다

입력 2025 09 30 10:44 수정 2025 09 30 10:44
기사 소리로 듣기
다시듣기
악뮤 수현 인스타그램
악뮤 수현 인스타그램


이수현 인스타그램
이수현 인스타그램


악동뮤지션 이수현이 다이어트 성공 후 날렵해진 모습으로 근황을 전했다.

이수현은 30일 “두 번째 순례길. 햇빛도, 그늘도, 바람도, 오르막도 내리막도, 친구들도 전부 다 사랑해 정말로!!”라는 글과 함께 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 그는 배우 김보라와 산티아고 순례길을 함께 걸으며 여유로운 시간을 보내고 있다.

특히 살이 빠진 얼굴과 브이라인 턱선이 눈길을 끌며, 한층 성숙해진 분위기를 자아냈다.

앞서 이수현은 다이어트로 달라진 비주얼로 화제를 모았다. 일각에서 비만 치료제 ‘위고비’ 사용 의혹이 불거지자 그는 “저 위고비 안 했습니다. 굉장히 억울하네요. 마라탕이랑 엽떡 참고 운동 열심히 하고 건강한 식습관 만들며 매일매일 자신과 싸우고 있다”며 “지속 가능한 건강한 삶을 위해 정석으로 관리하고 있다”고 직접 해명했다.

뉴스24
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 쯔양, 불치병 걸린 안타까운 상황…“실명될 수도 있다”

    thumbnail - 쯔양, 불치병 걸린 안타까운 상황…“실명될 수도 있다”

  2. “술에 약물 타 성폭행” 싱글맘 승무원 폭로…스포츠계 발칵 뒤집혔다

    thumbnail - “술에 약물 타 성폭행” 싱글맘 승무원 폭로…스포츠계 발칵 뒤집혔다

  3. “사랑하는 딸이 하늘의 별로”…배정남, 안타까운 소식 전했다

    thumbnail - “사랑하는 딸이 하늘의 별로”…배정남, 안타까운 소식 전했다

  4. “냄새 심해 냉동고에 넣어” 20년간 딸 시신과 동거한 70대 母 자수…日 ‘충격’

    thumbnail - “냄새 심해 냉동고에 넣어” 20년간 딸 시신과 동거한 70대 母 자수…日 ‘충격’

  5. 한국인 보더니 5명이 달려들어 납치…“이 나라 여행 자제하세요”

    thumbnail - 한국인 보더니 5명이 달려들어 납치…“이 나라 여행 자제하세요”

  6. 김태호 PD, 광희 ‘고가 출연료’ 저격 “그 돈이면…”

    thumbnail - 김태호 PD, 광희 ‘고가 출연료’ 저격 “그 돈이면…”
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved