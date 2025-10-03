logo
악뮤 수현, 아이유 패션 지적 "예쁜 옷만 입지…" 울상

아이유 인스타그램 캡처
아이유 인스타그램 캡처


남매 듀오 악뮤 이수현이 가수 아이유의 패션에 아쉬움을 드러냈다.

2일 아이유는 자신의 소셜미디어(SNS)에 “잘 가 여름”이라는 글과 함께 근황 사진을 대방출했다.

사진에는 민낯에 꾸밈 없는 아이유의 일상 모습부터 광고 촬영 비하인드컷 등이 담겼다.

그중 눈길을 끈 건 악뮤 이찬혁의 굿즈 티셔츠를 입은 모습이었다.

아이유는 부스스한 머리로 이찬혁이 프린팅 된 티셔츠를 입고 청순하고 자연스러운 매력을 발산했다.

오빠 이찬혁의 모습을 발견한 이수현은 댓글로 “공주님 이쁜 옷만 입고 다니세요ㅠㅠ”라고 울상을 지었다.

아이유·악뮤 이찬혁 인스타그램 캡처
아이유·악뮤 이찬혁 인스타그램 캡처


이찬혁은 자신의 SNS를 통해 아이유의 사진을 공유하고 “숨말당(숨기지 말고 당당하게)”이라는 글과 함께 같은 티셔츠의 블랙 버전을 입은 자신의 사진을 게시해 웃음을 안겼다.

이찬혁은 지난 7월에서 8월까지 전시회 ‘이찬혁 영감의 샘터 : 마지막 한 방울’을 개최하고 키링과 티셔츠 등 다양한 굿즈를 판매한 바 있다.

당시 이수현은 전시회를 찾아 “이곳은 정말 놀랍다”, “가족이라는 이유로 허락 없이 초상권을 침해당하는 행위를 침묵하여야 하는가. 나는 영원히 그에게 이용당해야하는 것인가” 등 일침을 날리며 ‘찐남매’ 케미를 선보인 바 있다.

이수현 인스타그램 캡처
이수현 인스타그램 캡처


한편 아이유는 차기작 드라마 ‘21세기 대군부인’ 촬영에 한창이다.

뉴스24
Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved