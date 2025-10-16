logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“수술로 떼어내고 힘들게…” 장영란이 고백한 ‘임신 질환’ 정체

정회하 인턴기자
입력 2025 10 16 09:37 수정 2025 10 16 09:37
기사 소리로 듣기
다시듣기
방송인 장영란이 첫째 아이를 뱄을 때 자궁 외 임신을 겪었다고 고백했다. 유튜브 채널 A급 장영란 캡처
방송인 장영란이 첫째 아이를 뱄을 때 자궁 외 임신을 겪었다고 고백했다. 유튜브 채널 A급 장영란 캡처


방송인 장영란(47)이 첫째 아이를 뱄을 때 자궁 외 임신을 겪었다고 고백했다.

장영란은 지난 15일 유튜브 채널 ‘A급 장영란’ 영상에서 자신의 스타일리스트 홍씨가 살고 있는 서울 신혼집을 찾아갔다. 홍씨는 이달 기준 결혼 9개월 차 신혼부부로 소개됐다.

장영란은 홍씨와 함께 집 베란다에서 식사하다가 “평소 고민이 있냐”고 물었다. 이에 홍씨는 단번에 “아기”라고 답했다.

홍씨는 “할 일이 너무 많으니 ‘지금 시기에 아기를 가져도 되나’라는 걱정이 크다”고 토로했다. 이에 장영란은 “신혼부부들이 집 사는 것도 힘들고, 맞벌이인 경우도 많다”며 “돈도 많이 드는데 애를 낳아서 어떻게 키울지 항상 고민한다”고 거들었다.

홍씨는 또 임신 기간 경력 단절에 관한 고민도 털어놨다. 이를 들은 장영란은 “(아이를) 쉽게 낳아라, 말라, 이렇게 말하지 못한다. 그건 당신의 인생이기 때문”이라고 말했다.

장영란은 자신의 경험을 들어 조언을 아끼지 않았다. 그는 “저 같은 경우는 약 2년간 난임 부부로 있다가 자궁 외 임신을 했다”며 “수술로 (태아를) 떼어내고 난 다음에 낳았는데, 솔직히 (다른 사람보다) 3배가량 힘들었다”고 고백했다.

그러면서 “훗날 육아 준비가 돼서 ‘우리 (아이를) 갖자’라고 결심하면 그때는 또 (아이가) 안 생기기도 한다”며 “지금부터 마음을 좀 열어놓아야 한다. (아이를) 주시면 어떻게든 키우게 돼 있다”고 전했다.

방송인 장영란이 첫째 아이를 뱄을 때 자궁 외 임신을 겪었다고 고백했다. 유튜브 채널 A급 장영란 캡처
방송인 장영란이 첫째 아이를 뱄을 때 자궁 외 임신을 겪었다고 고백했다. 유튜브 채널 A급 장영란 캡처


방송인 장영란이 첫째 아이를 뱄을 때 자궁 외 임신을 겪었다고 고백했다. 유튜브 채널 A급 장영란 캡처
방송인 장영란이 첫째 아이를 뱄을 때 자궁 외 임신을 겪었다고 고백했다. 유튜브 채널 A급 장영란 캡처


방송인 장영란이 첫째 아이를 뱄을 때 자궁 외 임신을 겪었다고 고백했다. 유튜브 채널 A급 장영란 캡처
방송인 장영란이 첫째 아이를 뱄을 때 자궁 외 임신을 겪었다고 고백했다. 유튜브 채널 A급 장영란 캡처


장영란이 겪은 자궁 외 임신은 수정란이 자궁 안쪽이 아니라 다른 곳에 착상되는 임신을 말하는데, 의료계에 따르면 자궁 외 임신 사례의 95%는 수정란이 난관에 착상하는 경우다. 원인은 난관 손상, 자궁 내 피임장치 삽입, 불임이나 불임 수술, 유산, 약물, 흡연 등으로 다양하다.

증상은 아랫배 통증이나 소량의 출혈로 시작해 난관 파열, 혈복강(배에 피가 참), 질 출혈 등으로 이어진다. 약물 치료를 시도할 수 있으나 여의찮다면 수술 요법을 통해 치료해야 한다.

2009년 한의사와 결혼한 장영란은 2013년생 딸과 2014년생 아들을 두고 있다.

정회하 인턴기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. ‘38세’ 양세찬, 암 투병 고백 “약 먹고 있어”

    thumbnail - ‘38세’ 양세찬, 암 투병 고백 “약 먹고 있어”

  2. ‘짝짓기 예능’서 만난 남녀 혼전임신… 역대급 경사 돌싱커플 누구?

    thumbnail - ‘짝짓기 예능’서 만난 남녀 혼전임신… 역대급 경사 돌싱커플 누구?

  3. 유진, 상대 여배우 입냄새 폭로…“담배 썩은 냄새”

    thumbnail - 유진, 상대 여배우 입냄새 폭로…“담배 썩은 냄새”

  4. “누가 올지 궁금” 죽은 척 장례식 열고 화장 직전 깨어난 70대 남성…인도 ‘경악’

    thumbnail - “누가 올지 궁금” 죽은 척 장례식 열고 화장 직전 깨어난 70대 남성…인도 ‘경악’

  5. 박나래 할머니 장례식 불참한 이시언…그 이유 언급

    thumbnail - 박나래 할머니 장례식 불참한 이시언…그 이유 언급

  6. 이경규 “약물운전 당시 죽음까지 생각” 고백…이영자 ‘오열’

    thumbnail - 이경규 “약물운전 당시 죽음까지 생각” 고백…이영자 ‘오열’
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved