박위, 전신마비 11년 만에…두 발로 서서 송지은 안았다 ‘감동’

입력 2025 11 08 08:15 수정 2025 11 08 08:15
유튜브 ‘위라클’
유튜브 ‘위라클’


유튜브 ‘위라클’
유튜브 ‘위라클’


유튜버 박위가 11년 만에 두 발로 서서 아내 송지은을 품에 안았다.

7일 유튜브 채널 ‘위라클’에는 ‘전신마비 11년 만에 두 발로 서서 지은이를 바라보며 안았습니다’라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 속 박위·송지은 부부는 함께 헬스장을 찾아 운동하는 일상을 전했다. 송지은이 먼저 운동을 시작했고, 박위도 스트레칭을 마친 뒤 본격적인 훈련에 돌입했다.

박위는 친구들의 도움을 받아 바벨 머신에 몸을 고정한 뒤 턱걸이에 도전했다. 그는 “확 올라갈 줄 알았는데 더 이상 안 올라간다”며 아쉬움을 내비쳤지만, 끝내 스스로 몸을 일으켜 세우는 데 성공해 감동을 자아냈다.

이를 지켜보던 송지은은 남편을 꼭 끌어안으며 “힘들지 오빠, 내가 도와줄까?”라고 말했다. 박위는 “힘들진 않은데, 지은이가 도와주는 게 너무 웃기다. 그냥 안아줘”라며 미소 지었다.

함께 있던 친구는 “힘 센 남자친구가 헬스 시작한 지 얼마 안 돼서 ‘너 안고 턱걸이 할 수 있다’고 말하는 느낌이다. 그걸 너무 좋아하는 여자친구 같다”고 농담을 던져 웃음을 더했다.

박위는 2014년 낙상 사고로 전신마비 판정을 받았지만 꾸준한 재활 끝에 상체를 자유롭게 움직일 수 있을 정도로 회복했다. 현재 유튜브 채널 ‘위라클’을 통해 재활 과정과 장애 인식 개선 콘텐츠를 선보이며 많은 이들에게 희망을 전하고 있다. 그는 지난해 10월 그룹 시크릿 출신 송지은과 결혼해 화제를 모았다.

