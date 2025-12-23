logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

-27kg 윤정수, 다이어트 전후 사진 보니 “4개월 만에 딴 사람”

입력 2025 12 23 13:44 수정 2025 12 23 13:44
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=TV조선 ‘조선의 사랑꾼’ 캡처
사진=TV조선 ‘조선의 사랑꾼’ 캡처


코미디언 윤정수가 체중 감량에 성공했다.

22일 오후 방송된 TV조선 예능 프로그램 ‘조선의 사랑꾼’에서는 윤정수, 원진서 부부의 결혼식이 공개됐다.

이날 윤정수는 결혼식을 앞두고 메이크업을 받기 위해 숍을 찾았다.

바지가 흘러내릴 정도로 체중 감량에 성공한 윤정수의 모습에 제작진은 “살이 진짜 많이 빠지셨다”며 감탄했다.

윤정수는 4개월 전 ‘조선의 사랑꾼’ 출연 당시와 비교해 총 27㎏ 감량으로 다이어트를 성공했다고 자랑했다.

이어 “105㎏에서 시작해 이제 79~80㎏ 감량했다”고 밝혔고, 정이랑은 12살 내 딸이 조금 말라서 29~30㎏인데“라며 놀라워했다.

이에 윤정수는 “12살 딸이 있어?” 부럽다“고 말해 웃음을 자아냈다.

한편 윤정수와 원진서는 지난달 30일 서울 모처에서 비공개로 결혼식을 올렸다.

윤정수는 지난 7월 12세 연하의 필라테스 강사와 결혼을 전제로 교제 중이라고 발표한 바 있다. 두 사람은 지인으로 알고 지내다 올해 초부터 연인 사이로 발전한 것으로 알려졌다.

이후 방송을 통해 아내가 과거 스포츠 전문 리포터로 활동했던 원진서라고 밝혔으며, 두 사람은 ‘조선의 사랑꾼’을 통해 신혼부부의 일상을 공개했다.

뉴시스
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
윤정수가 4개월간 감량한 총 체중은?
TodayBest

  1. 집에 ‘이 휴대폰’ 있는지 찾아보세요…“진짜 금 나왔다” 대박 난 사연

    thumbnail - 집에 ‘이 휴대폰’ 있는지 찾아보세요…“진짜 금 나왔다” 대박 난 사연

  2. “아내 돈 뜯어 먹으려 결혼?” 에일리, ‘♥3살 연하’ 남편 루머에 입 열었다

    thumbnail - “아내 돈 뜯어 먹으려 결혼?” 에일리, ‘♥3살 연하’ 남편 루머에 입 열었다

  3. 심권호, 몰라보게 야윈 얼굴…“53년 모태솔로” 결혼 도전

    thumbnail - 심권호, 몰라보게 야윈 얼굴…“53년 모태솔로” 결혼 도전

  4. 안정환, 북한 출신 통역사와 아찔한 일화 공개 “나한테 총 쏜다고”

    thumbnail - 안정환, 북한 출신 통역사와 아찔한 일화 공개 “나한테 총 쏜다고”

  5. 정선희, 17년 전 사별에 “팔자가 세다” 악플…어머니가 한 말

    thumbnail - 정선희, 17년 전 사별에 “팔자가 세다” 악플…어머니가 한 말

  6. “때려줘” 가학적인 아내의 성 취향…맞춰준 남편, 가정폭력 될까?

    thumbnail - “때려줘” 가학적인 아내의 성 취향…맞춰준 남편, 가정폭력 될까?
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved