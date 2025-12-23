logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

사위와 키스하는 장모 ‘경악’…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장

입력 2025 12 23 15:29 수정 2025 12 23 15:29
기사 소리로 듣기
다시듣기
티캐스트 E채널 예능 ‘하나부터 열까지’
티캐스트 E채널 예능 ‘하나부터 열까지’


장모와 사위의 충격적인 불륜이 CCTV 영상으로 드러나 충격을 안겼다.

22일 방송된 티캐스트 E채널 예능 ‘하나부터 열까지’에서는 장모와 사위의 불륜 장면이 담긴 실화가 공개됐다. 해당 사건은 장모가 운영하던 채소 가게에서 발생했다.

방송에 따르면 장모와 사위는 가게 안에서 상의를 벗은 채 손님이 바로 옆에 있음에도 애정 행각을 벌였고, 이 장면은 매장에 설치된 CCTV에 고스란히 포착됐다. 이후 사위의 아내이자 장모의 딸이 해당 영상을 확인한 뒤 SNS에 공개하면서 불륜 사실이 세상에 알려졌다.

영상이 공개되자 불륜 상대가 친엄마라는 사실에 충격이 더해졌고, 방송 패널들 역시 말을 잇지 못했다. MC 장성규는 “친엄마가 맞느냐”며 경악을 감추지 못했다.

해당 사연은 ‘CCTV에 딱 걸린 장모와 사위 불륜’으로 이날 방송에서 가장 충격적인 사례로 꼽혔다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
장모와 사위의 불륜 사실이 세상에 알려진 경로는?
TodayBest

  1. 집에 ‘이 휴대폰’ 있는지 찾아보세요…“진짜 금 나왔다” 대박 난 사연

    thumbnail - 집에 ‘이 휴대폰’ 있는지 찾아보세요…“진짜 금 나왔다” 대박 난 사연

  2. “아내 돈 뜯어 먹으려 결혼?” 에일리, ‘♥3살 연하’ 남편 루머에 입 열었다

    thumbnail - “아내 돈 뜯어 먹으려 결혼?” 에일리, ‘♥3살 연하’ 남편 루머에 입 열었다

  3. 심권호, 몰라보게 야윈 얼굴…“53년 모태솔로” 결혼 도전

    thumbnail - 심권호, 몰라보게 야윈 얼굴…“53년 모태솔로” 결혼 도전

  4. 안정환, 북한 출신 통역사와 아찔한 일화 공개 “나한테 총 쏜다고”

    thumbnail - 안정환, 북한 출신 통역사와 아찔한 일화 공개 “나한테 총 쏜다고”

  5. 정선희, 17년 전 사별에 “팔자가 세다” 악플…어머니가 한 말

    thumbnail - 정선희, 17년 전 사별에 “팔자가 세다” 악플…어머니가 한 말

  6. “때려줘” 가학적인 아내의 성 취향…맞춰준 남편, 가정폭력 될까?

    thumbnail - “때려줘” 가학적인 아내의 성 취향…맞춰준 남편, 가정폭력 될까?
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved