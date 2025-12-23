logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

조산아 외래진료비 경감제… 임신 기간 짧을수록 더 지원 [알아두면 쓸데 있는 건강 정보]

입력 2025 12 23 00:43 수정 2025 12 23 00:43
기사 소리로 듣기
다시듣기
Q. 조산아 외래진료비 본인 부담 경감제도 무엇이 달라지나.

A. 일찍 태어날수록 발달이 더딘 조산아의 특성을 고려한다. 임신 기간이 짧을수록 지원 기간이 늘어나도록 제도가 개선된다. 기존에는 경감 기간이 일률적으로 5년이었으나, 내년 1월부터는 최대 5년 4개월까지 확대된다.

Q. 경감 지원 기간은.

A. 임신 기간이 29주 미만이면 출생일로부터 5년 4개월이 되는 날까지 적용된다. 29주 이상에서 33주 미만은 5년 3개월, 33주 이상에서 37주 미만이면 5년 2개월이 되는 날까지다. 저체중아가 조산아라면 저체중아 경감 기간 5년 대신 조산아 경감 기간을 적용한다.

Q. 기존 경감 신청자도 적용되나.

A. 내년 1월 1일 기준 경감 기간에 있는 신청자는 별도 신청 없이 적용된다. 예를 들어 2021년 1월 2일에 출생한 조산아는 내년 1월 1일까지 경감 대상이어서 기간이 늘어난다. 다만 그 이전 출생자는 적용되지 않는다.

Q. 연장된 경감 기간 어떻게 확인하나.

A. 가까운 국민건강보험공단 지사 또는 요양기관에서 확인할 수 있다. 등록 오류로 임신 기간을 수정해야 하면 출생증명서를 내야 한다.
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’

    thumbnail - 조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’

  2. 기안84, 외국인 아저씨 엉덩이에 키스…“세상이 삭막해서”

    thumbnail - 기안84, 외국인 아저씨 엉덩이에 키스…“세상이 삭막해서”

  3. 야구선수 최준석, 20억 사기 피해 “15년 가족처럼 지낸 사람”

    thumbnail - 야구선수 최준석, 20억 사기 피해 “15년 가족처럼 지낸 사람”

  4. ‘25㎏ 감량+5번째 코수술’ 풍자, 몰라보게 예뻐진 근황

    thumbnail - ‘25㎏ 감량+5번째 코수술’ 풍자, 몰라보게 예뻐진 근황

  5. 안정환, 북한 출신 통역사와 아찔한 일화 공개 “나한테 총 쏜다고”

    thumbnail - 안정환, 북한 출신 통역사와 아찔한 일화 공개 “나한테 총 쏜다고”

  6. “삼키고 항문에 넣고” 경악…몸속에 ‘이것’ 숨긴 태국 여성들 딱 걸렸다

    thumbnail - “삼키고 항문에 넣고” 경악…몸속에 ‘이것’ 숨긴 태국 여성들 딱 걸렸다
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved