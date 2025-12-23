logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

김연아, 연말에도 미모 ‘열일’…크리스마스 감성 제대로

입력 2025 12 23 13:26 수정 2025 12 23 13:26
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=김연아 인스타그램 캡처
사진=김연아 인스타그램 캡처


전 피겨스케이팅 선수 김연아가 크리스마스 분위기가 물씬 풍기는 근황을 공개했다.

김연아는 22일 자신의 소셜미디어에 “크리스마스에는 커피믹스”라는 글과 함께 사진 한 장을 올렸다.

사진 속 김연아는 크리스마스 트리 앞에서 커피가 담긴 컵을 들고 미소 짓고 있다. 단정한 스타일링과 자연스러운 메이크업이 눈길을 끈다.

김연아는 2014년 소치 동계올림픽을 끝으로 은퇴한 뒤 다양한 브랜드 모델로 활약하고 있다.

크로스오버 그룹 ‘포레스텔라’ 멤버 고우림과 3년 교제 끝에 2022년 10월 결혼식을 올렸다.

부부는 서울시 동작구 흑석동의 한 고급 빌라에서 신혼 생활을 시작했다.

부동산 업계에 따르면 해당 빌라의 시세는 약 65억~85억원으로 추정된다.

뉴시스
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
김연아가 은퇴한 올림픽은 언제인가요?
TodayBest

  1. 집에 ‘이 휴대폰’ 있는지 찾아보세요…“진짜 금 나왔다” 대박 난 사연

    thumbnail - 집에 ‘이 휴대폰’ 있는지 찾아보세요…“진짜 금 나왔다” 대박 난 사연

  2. “아내 돈 뜯어 먹으려 결혼?” 에일리, ‘♥3살 연하’ 남편 루머에 입 열었다

    thumbnail - “아내 돈 뜯어 먹으려 결혼?” 에일리, ‘♥3살 연하’ 남편 루머에 입 열었다

  3. 심권호, 몰라보게 야윈 얼굴…“53년 모태솔로” 결혼 도전

    thumbnail - 심권호, 몰라보게 야윈 얼굴…“53년 모태솔로” 결혼 도전

  4. 안정환, 북한 출신 통역사와 아찔한 일화 공개 “나한테 총 쏜다고”

    thumbnail - 안정환, 북한 출신 통역사와 아찔한 일화 공개 “나한테 총 쏜다고”

  5. 정선희, 17년 전 사별에 “팔자가 세다” 악플…어머니가 한 말

    thumbnail - 정선희, 17년 전 사별에 “팔자가 세다” 악플…어머니가 한 말

  6. “때려줘” 가학적인 아내의 성 취향…맞춰준 남편, 가정폭력 될까?

    thumbnail - “때려줘” 가학적인 아내의 성 취향…맞춰준 남편, 가정폭력 될까?
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved