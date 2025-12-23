김연아, 연말에도 미모 ‘열일’…크리스마스 감성 제대로

사진=김연아 인스타그램 캡처

전 피겨스케이팅 선수 김연아가 크리스마스 분위기가 물씬 풍기는 근황을 공개했다.김연아는 22일 자신의 소셜미디어에 “크리스마스에는 커피믹스”라는 글과 함께 사진 한 장을 올렸다.사진 속 김연아는 크리스마스 트리 앞에서 커피가 담긴 컵을 들고 미소 짓고 있다. 단정한 스타일링과 자연스러운 메이크업이 눈길을 끈다.김연아는 2014년 소치 동계올림픽을 끝으로 은퇴한 뒤 다양한 브랜드 모델로 활약하고 있다.크로스오버 그룹 ‘포레스텔라’ 멤버 고우림과 3년 교제 끝에 2022년 10월 결혼식을 올렸다.부부는 서울시 동작구 흑석동의 한 고급 빌라에서 신혼 생활을 시작했다.부동산 업계에 따르면 해당 빌라의 시세는 약 65억~85억원으로 추정된다.뉴시스