‘칼심사’ 안성재, 두바이쫀득쿠키 ‘대참사’…“탈락” 혹평 쏟아져

유튜브 채널 ‘셰프 안성재’ 두바이쫀득쿠키.

유튜브 채널 ‘셰프 안성재’ 두바이쫀득쿠키.

유튜브 채널 ‘셰프 안성재’ 두바이쫀득쿠키.

유명 파인다이닝 ‘모수’ 오너셰프이자 넷플릭스 ‘흑백요리사’ 시리즈에서 엄격한 심사위원으로 유명한 안성재 셰프가 자녀들과 함께 디저트 만들기에 나섰다가 ‘혹평’을 들었다.24일 유튜브 채널 ‘셰프 안성재’에는 안성재가 크리스마스를 맞아 자녀들과 함께 요리하는 영상이 공개됐다.이날 안성재의 콘텐츠 ‘안성재거덩요’ 게스트로 안성재의 딸 시영 양과 은기 군이 등장했다.안성재는 크리스마스를 맞아 아이들이 원하는 불고기피자와 최근 유행하는 디저트 ‘두바이 쫀득 쿠키’를 직접 만들기로 했다.딸이 원하는 두바이 쫀득 쿠키 만들기에 도전한 안성재는 마시멜로가 부족하다는 딸의 말에도 “충분하다. 잘라 먹을 거다”라며 시중에 유행 중인 형태가 아닌 다른 방식의 안성재표 쿠키를 만들겠다고 선언해 딸을 당혹하게 만들었다.시영 양이 원한 두바이 쫀득 쿠키는 카다이프와 피스타치오로 만든 속을 코코아 가루를 섞은 마시멜로로 감싸 동그랗게 만든 디저트다.그런데 안성재는 “동그랗게 만들지 않을 것”이라며 카다이프 역시 마시멜로 속에 넣는 게 아니라 섞을 것이라며 변형된 레시피를 제시했다.두바이 쫀득 쿠키는 잘라 먹는 게 아니라는 딸의 걱정에도 안성재는 “장담하는데 맛있게 나와!”라고 자신했다.시영 양은 “맛은 있겠지, 마시멜로가 들어가는데”라며 미심쩍은 반응을 보였다.안성재가 “아빠랑 이렇게 요리하면 괜찮아? 재밌어?”라고 물었지만 시영 양은 별다른 반응을 보이지 않아 안성재를 머쓱하게 만들었다.안성재는 ‘아메리칸 두바이 스타일’이라며 자신만의 두바이 쫀득 쿠키를 완성했으나, 결국 “쫀득하진 않다”고 인정했다. 다만 “차와 함께 편하게 먹을 수 있는 정도?”라고 설명했다.자녀가 원하는 두바이 쫀득 쿠키를 만들지 않은 안성재에 대해 누리꾼들은 장난스러운 ‘혹평’을 쏟아냈다.누리꾼들은 “의도를 파악하지 못했거덩요. 아빠 벨루가(안성재 별명) 탈락입니다”라며 안성재의 심사평을 따라하는가 하면 “두쫀쿠 이렇게 맘대로 해석할 거면 에드워드 리 비빔밥은 왜 비빔밥 아니라고 했어요”라고 시즌1 결승전 심사평을 끌어와 안성재를 꼬집었다.또 “아, 아빠 두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키) 이거 아니라고”라며 딸 시영 양의 마음을 대변했고, “이거 치킨해달라 했는데 백숙 해준 거야”라는 반응도 있었다.안성재의 ‘내 맘대로 두쫀쿠’ 영상은 공개된 지 하루도 채 지나지 않아 2400개가 넘는 댓글이 달리며 안성재를 향한 뜨거운 관심이 여전함을 보여줬다.온라인뉴스부