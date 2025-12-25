‘정국과 커플 타투 의혹’ 에스파 윈터, 오른팔 문신 가렸다

그룹 에스파가 25일 인천 영종도 인스파이어 엔터테인먼트 리조트에서 열린 2025 SBS 가요대전 레드카펫 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2025.12.25 연합뉴스

걸그룹 에스파의 윈터가 25일 인천 영종도 인스파이어에서 열린 ‘2025 SBS 가요대전’ 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2025.12.25/뉴스1

걸그룹 에스파의 닝닝과 윈터가 25일 인천 영종도 인스파이어에서 열린 ‘2025 SBS 가요대전’ 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2025.12.25/뉴스1

걸그룹 에스파가 지상파 방송사 연말 가요 프로그램에 참석한 가운데 방탄소년단(BTS) 정국(28)과 열애설이 불거진 걸그룹 에스파 윈터(24)의 등장이 팬들 사이에서 관심을 모았다.25일 인천 영종도 인스파이어 엔터테인먼트 리조트에서 열린 2025 SBS 가요대전에 참석한 그룹 에스파는 레드카펫을 밟고 팬들 앞에 모습을 드러냈다.전세계 팬들에게 인사를 해달라는 진행자의 요청에 멤버 윈터와 닝닝, 지젤은 각각 영어와 중국어, 일본어로 팬들에게 크리스마스 인사를 전했다.카리나는 “거의 매년 가요대전과 함께 크리스마스를 보내고 있는데 팬분들과 함께 시간을 보낼 수 있어서 매년 크리스마스가 항상 좋은 기억으로 남는 것 같다”고 소감을 전했다.이날 윈터는 어깨부터 팔이 전부 드러난 민소매 드레스를 입고 등장했다.앞서 윈터는 정국과 열애설이 제기됐으나 양측 모두 열애설에 대해 확인도 부인도 하지 않은 채 입장을 밝히지 않았다.특히 온라인 공간을 중심으로 두 사람이 팔에 새긴 문신 문양이 동일하다며 ‘커플 문신’이라는 주장이 잇따랐기 때문에 이날 윈터의 팔에 있던 문신에 관심이 모아졌다.회색빛이 섞인 파스텔 톤의 아이스 블루 드레스를 입은 윈터의 오른팔 뒤쪽에 있던 문신은 이날 메이크업과 밴드 등으로 가려진 듯 보이지 않았다.온라인뉴스부