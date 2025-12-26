logo
케이윌, 재력 이 정도였어? 옥상정원 딸린 3층짜리 저택 공개

입력 2025 12 26 10:27 수정 2025 12 26 10:27
사진=MBC ‘전지적 참견 시점’
사진=MBC ‘전지적 참견 시점’


가수 케이윌이 집을 최초로 공개했다.

27일 방송하는 MBC 예능프로그램 ‘전지적 참견 시점’에서는 데뷔 19년 차 가수 케이윌이 출연한다.

그는 최근 부모님께 아파트를 구해 드리고, 함께 살던 집을 본인의 취향으로 가득 채워 인테리어 공사를 마치고 입주했다고 한다.

그의 집은 총 3개 층으로, 각 공간마다 색다른 분위기로 꾸며졌다. 특히 3층 옥상정원이 눈에 띄었는데, 탁트인 ‘시티뷰’ 옥상정원에 출연진의 감탄이 쏟아졌다는 후문이다.

이 외에도 운동방, 게스트룸, 홈바까지 완벽히 갖춘 집을 보고 출연진은 결혼 의혹을 제기한다.

사진=MBC ‘전지적 참견 시점’
사진=MBC ‘전지적 참견 시점’


이에 대해 매니저는 “스태프들도 다 의심했으나, 형이 혼자 재밌게 살 집을 꾸민 것 같다”고 전한다.

‘전참시’ MC인 전현무는 그의 집을 찾아 “이 넓은 집에 데드 스페이스(죽은 공간)가 많다”며 잔소리를 한다.

두 사람은 외동아들이라는 공통분모로 깊은 대화를 나누며 입담을 과시한다.

케이윌은 ‘전통 부촌’ 중 한 곳인 서래마을에 거주하는 것으로 알려졌다.

뉴시스
무단 전재 및 재배포 금지
